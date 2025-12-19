台北隨機殺人 專家：攻擊模式恐生根 防2周內產生漣漪效應

我的頻道

記者陳雨鑫／台北即時報導
台北車站、捷運中山站昨發生隨機殺人事件，造成4死11傷。(本報資料照片)

台北車站、捷運中山站昨(19)發生隨機殺人案件，造成4死11傷，其中一名死者為凶嫌張文已死亡。此案發生後，社會立刻聯想2014年鄭捷隨機殺人案，中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰於臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」分析，此案向過去案件致敬的成分低，從此次張文的犯罪模式，觀察台灣的犯罪執行成熟度上升，隨機殺人的攻擊模式生根可能性大增，並強調「這是最危險的」。

戴伸峰指出，昨晚北車隨機殺人案事件發生後，有許多民眾找出他先前提出的「2026犯罪預測」，其中「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，都準確地與這一次的連續攻擊事件相呼應。他說「我心中真的矛盾又震撼」。

對於昨晚的案件，他觀察到，此次的犯罪執行成熟度上升，無論是從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線等，幾乎一氣呵成，若與過去2014年鄭捷案，以及2024年中捷隨機砍人案相比，此案的犯罪執行程度都更加成熟。

戴伸峰指出，這代表隨機殺人的攻擊模式在台灣生根的可能性大增，先前的鄭捷案，是對於日本秋葉原案的模仿、中捷隨機殺人案是對鄭捷案的模仿，但此案對於先前案件的模仿或致敬的成分降低，他認為，一旦攻擊模式在台灣生根，這是最危險的。

戴伸峰表示，此件的攻擊成本看似大費周章，但是當人們的實際生活遭到邊緣化，無法取得關注的個案，犯罪成了最廉價博得眼球的事。因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。

他指出，北車隨機殺人案發生後，站在犯罪學理的角度，需提醒民眾，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩周內產生漣漪現象，但這次的犯罪執行手法高度縝密，相同或是類似的方法應不易再現。加上張文已經身亡，實際的犯罪動機石沈大海，如鄭捷的英雄主義已不易發生。

而國人近期心理恐籠罩在害怕之中，他也建議，應適度接收資訊、不要害怕討論與分享，當討論事件時會分享自己的感受，可從中穩定自我的情緒，也能獲得支持的力量，再者是「逐步信任社會」，他強調，犯罪並非遍地開花，也不是家常便飯，盼國人能找到修復對社會信任的方式、修復自己與社會人際受到的傷害。

