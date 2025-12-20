我的頻道

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」

記者陳恩惠、鄭國樑／綜合報導
在台北車站、捷運站外隨機殺人的嫌犯張文，逃離作案現場，在警方追捕下墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)
台北車站和台北捷運站外19日發生隨機殺人案，造成四死九傷；嫌犯張文在台北車站丟擲煙霧彈、汽油彈，並在台北捷運中山站外持刀砍人，桃園地檢署18日晚證實，張文因為搬家未申報，去年底「教育召集令」無法順利送達，今年7月11日依妨害兵役罪通緝，沒想到逃亡數月後竟在北市交通樞紐犯案殺人。

「教育召集令」是台灣國防部對退伍後備軍人發出的召喚文件，目的是依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施短期軍事訓練。

警方透過調閱監視器掌握張文行蹤及犯案時間軸，他從台北時間18日下午就開始犯案，先在台北市長安東路縱火，燒毀路邊機車及汽車；傍晚前往台北車站犯案前，在北市公園路的租屋處縱火燒屋；將大批警力引至火災現場後，隨即前往台北車站繼續犯案。

警方懷疑張文用類似「調虎離山」的手法，至於犯案的動機仍待釐清。初步排除有共犯。

警方從張文的路租屋處發現大量生存玩家工具，查扣兩把長刀、兩台電腦，包括嫌犯如何計畫、如何取得煙霧彈與製作汽油彈；警方也查出，嫌犯疑事前謀畫，17日已入住案發現場的「誠品生活南西店」對街的「千慧旅館」，從台北車站M8出口處離開後，一度返回旅館，取得刀械、煙霧彈後再走至南京西路犯案。

張文的戶籍地在桃園市，警方趕到桃園住處搜索，並訪談家屬試圖了解犯案動機以及背景。

張文因搬離桃園後，戶籍卻未更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於去年11月25日遞送的教育召集令無法順利送達，將他函送偵辦。桃園地檢署發出二次通知他出庭，但張文均未到庭；檢方今年7月11日發布通緝令。

張文老家在桃園楊梅區，他已搬離老家，現住台北市中正區。老家鄰居表示，與張家沒有往來，「不了解這一家人」。警方於案發後已將張文父母接到台北配合調查。

鄰居對張文在台北犯案十分驚訝。「真的不了解這一家」，附近鄰居說，張家搬來此處約十多年，以前還看過張文青少年的樣子，但因為沒有往來，不知道他目前生活狀況，也不清楚他父母親的工作。

國防部

