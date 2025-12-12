太子集團「三把手」買4豪華遊艇洗錢 1成員疑管現金流收押

我的頻道

記者張宏業、王聖藜／台北12日電
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，11日聲押禁見現金流轉交者王俊國獲准。(記者蘇健忠／攝影)
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，11日聲押禁見現金流轉交者王俊國獲准。(記者蘇健忠／攝影)

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付陸籍高階幹部來台開銷，檢警9日搜索王男彰化、台北兩地住居所，查扣1300萬元(台幣，下同)現金，及大批人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣；王男對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見獲准。

同案約談香港博高公司登記負責人、太子集團遊艇管理者吳宜家270萬元交保、丈夫吳柏毅100萬元交保、遊艇管理行政人員傅璻如60萬交保、玄古管理顧問公司負責人許晉碩30萬元交保，遊艇船長黃慶德50萬元交保。均限制出境出海。

據悉，台北地檢署查出集團「三把手」吳逸先涉購置4台豪華遊艇洗錢，遊艇登記在香港博高公司名下，吳的胞姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事；檢調追查金流發現，吳氏夫妻女兒不僅是國立大學高材生，平日上學開賓士豪車代步，這輛車的真正車主是她舅舅吳逸先。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅後來台20多年，她胞弟吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責管理4艘價值逾10億元的豪華遊艇，但疫情爆發後，吳逸先就不再入境台灣，將遊艇事務交由吳宜家打理。

檢調追查，柬埔寨籍的吳逸先財力雄厚，不僅購置4艘價值逾10億元的豪華遊艇，還買了多輛豪車登記在台灣某租賃公司名下，但多數車輛已出售，目前僅剩法拉利與賓士；法拉利下落不明，賓士則由外甥女使用，這些購車資金暫時排除與洗錢有關，因此未予查扣。

據調查，吳宜家是陸配，嫁吳柏毅後來台20多年，持有台灣身分證已17年，夫妻雖是太子集團成員，女兒卻是北部某國立大學高材生，平日開賓士E250上學，是同學眼中「好野人」；不過，這輛賓士真持有者是吳逸先，因已有些年份，中古車價不高。

調查顯示，吳逸先疑因加入太子集團放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，是太子集團核心幹部，負責管理豪華遊艇；他早年曾入境台灣，疫情爆發後，就再也沒來過，遊艇事務交由吳宜家打理。這4艘遊艇於2017年至2025年間，多次停泊基隆港，但洗錢案爆發前均已離開台灣。

