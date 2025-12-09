5歲女童炫耀拿到教練糖果、碰到雞雞 母嚇壞揭狼師惡行

我的頻道

記者陳宏睿／台中9日電
苗栗縣一名女童遭吳姓教練強制猥褻，二審駁回上訴，維持原判。(示意圖／AI生成)
苗栗縣吳姓男子去年初時曾擔任某幼兒園的直排輪教練，涉嫌在課程尾端上廁所時，哄騙也進廁所的一名5歲女童閉上眼睛，趁機將下體碰觸女童嘴巴；女童張開眼睛後，吳趕緊穿上褲子，給女童糖果要她不要告知其他人。但女童在母親與姊姊接她時，分享此事，還稱「碰到教練雞雞」，一審依強制猥褻罪，判吳4年，二審近日宣判，駁回上訴。

檢警調查，吳姓男子曾擔任苗栗縣某幼兒園的直排輪教練，每周三下午會固定到該幼兒園教學，去年1月間，吳男在該幼兒園的上廁所時，發現一名5歲女童也進廁所。吳男哄騙女童閉上眼睛，吳男隨後脫下褲子將下體放在女童嘴唇，因女童感覺有物品碰觸，張開眼睛，看到吳男下體。

因當時還有另名女童也到廁所洗手，吳男趕緊穿上褲子，將糖果分給女童後，還要女童不要將此事告知其他人。

不過女童母親、姊姊到幼兒園接女童時，女童向姊姊展示得到糖果，還稱「教練給的」、「有碰到教練的雞雞」等語，女童母親聽到，驚覺狀況不對報警。

苗栗地院審理時，吳男矢口否認犯行，辯稱是女童主動討糖果，非主動給，也有跟女童說，拿到糖果不可以跟其他小朋友炫耀，我才願意給，女童有答應，所以有給她糖果等語。

法官審認，女童在偵查中的用語稚嫩，童言童語，但難認有遭成年人誘導、暗示、教唆的可能，況女童年紀尚屬稚幼，無性經驗及常識，倘非真實發生過、親身經歷，使其記憶有所根本，實難任意杜撰遭猥褻情節或強行記憶，應無受他人指導而故為虛偽可能，採信女童證詞。

另輔以監視器畫面，吳男在廁所內待了2分24秒時間，若吳進入廁所只是單純小便，男性應不需如此久的時間，更足以佐證吳在廁所內並非僅是單純小便而已，認定吳男有強制猥褻犯行，依法判刑4年。

吳男不服上訴台中高分院，二審審認，吳男過去已有兩次與未滿16歲少女合意性交的紀錄，加上吳男矢口否認犯行，未與被害人達成和解等情狀，認定吳男上訴無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

