台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

陳姓補教老師放在浴室的寶特瓶內藏微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。(本報資料照片)

台北市陳姓補習班老師是創意私房會員，他在寶特瓶、芳香劑裝設針孔，利用教職9年多偷拍30多名女學生、同事，台中檢警破獲創意私房循線逮到陳，台中地院一審依兒童及少年性剝削等55罪判他12年，陳上訴保證「永不再犯」求輕判，台中高分院二審仍判他12年，仍可上訴。

檢方查出，40歲陳男2015年起在台北市補習班老師任教，2019年到某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍；陳還向女同事、女老師推銷電療儀器豐胸產品，並鼓吹直接在補習班倉庫內「試用」，卻在寶特瓶內架設針孔偷拍。

另外，陳擔任代課老師會約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄，或回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍；9年來30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI 合成傳到社群Telegram上群組分享。

台中地院一審認為，陳利用教職接近被害人，濫用學生、同事及朋友信任，2014年起至2023年竊錄多人性影像，被害人數多、犯罪期間橫跨數年，竊錄數量甚多，考量他和3名被害人和解，依兒童及少年性剝削等一共55罪判他12年。

陳不服上訴，表示就犯罪事實坦承，但爭執有無構成「性剝削」，並主張他犯後態度良好，深感悔悟並保證「永不再犯」，他被羈押前從事教師正當工作，並非以犯罪維生之人，還有母親、4歲女兒要扶養，已盡所能和部分被害人和解，有值得憐恕之處，請求依刑法第59條、57條減刑。

台中高分院二審認為，陳對兒少偷拍，對方無法表達反對，實已剝奪其是否同意被拍的選擇自由，形同被迫而遭受偷拍性影像，構成兒少性剝削條例第36條第3項之「違反本人意願之方法」，不採信其辯詞。