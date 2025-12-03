台大研究所正取生「放棄報到」 竟是大學同學偷資料搞鬼

我的頻道

記者江良誠／南投3日電
陳姓學生台大碩士班正取生資格，6月遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消。台大校門示意圖，人物與新聞無關。（本報資料照片）
台灣大學光電所一名正取生今年3月完成線上報到，6月卻驚見系統顯示「放棄報到」，學籍遭取消。學生質疑遭竄改報警，警方追查發現，竟是他大學同學利用偷拍身分證資料登入系統，在短短17秒變更報到狀態。台大後已同意恢復就讀資格，涉案同學坦承犯行並道歉，南投地檢署近日准予緩起訴。

陳姓學生表示，台大光電所是他的第一志願，今年3月25日確認錄取後立即依規定完成網路報到，隨即也獲教授簽核進入實驗室。未料6月2日被同學提醒，台大報到系統竟顯示為「錄取放棄」，隔日他立即向教務處反映。

台大調查系統紀錄後發現，5月23日下午3時16分至3時17分間，有不明人士輸入陳生身分證字號等資料，在17秒內完成登入與「申請放棄」操作，導致報到資料遭變更。陳生旋即向台北市中正二分局報案，後續轉由其住居地的桃園龜山分局協助偵辦。

事件引發網路熱議，不少網友批評「完成報到後竟能被他人取消」質疑台大系統安全性，也有人感嘆「實驗室都找好了還被放棄」，直言院系應加強通報與確認機制。也有網友推測，能掌握身分資料、熟悉流程者恐與當事人熟識，並非單純網路駭客

警方追查IP來源，發現操作地點位於南投縣。進一步調查後，鎖定陳生的大學同學駱姓男子。檢方指出，駱男得知陳生考上台大後，竟在租屋處使用電腦登入台大網站，先前並曾偷拍陳生身分證資料，再以此進入系統，變更報到紀錄。其行為涉及個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。

南投地檢署表示，駱男在偵查中承認犯行，與陳生達成和解並已履行相關條件。由於台大已同意恢復陳生的就讀資格，入學權益未再受損，告訴人也同意給予機會，檢察官因此予以緩起訴一年，並要求駱男在六個月內接受一次法治教育課程。

陳姓學生台大碩士班正取生資格，6月遭不明人士冒名竄改成放棄報到，導致學籍被取消。...
職籃球星高國豪私約大嫂 兄弟互毆影片流出 聯盟處分曝光

新聞評論／第八度覆議：卓榮泰走不出的政治迷宮

