工程師偷拍女友性交、裸露影像 不滿分手竟印出貼她車上被判刑

蕭男偷拍前女友性交、裸露身體影像，不滿分手就恫嚇並散布。示意圖。（本報資料照片）

蕭姓工程師和前女友交往期間，多次偷拍她裸露、性交及如廁畫面，直到雙方協議分手階段，他竟以持有性影像恫嚇，甚至印成紙本放在對方車子擋風玻璃上散布。女子惶恐不安報案，蕭落網坦承犯行，法院依妨害性隱私等三罪判他一年徒刑，可上訴。

檢警調查，蕭男2021、2022年和前女友同居時，未經對方同意就拿手機偷拍她裸露身體、性交甚至如廁過程，直到2023年11月蕭不滿女子提分手，竟傳LINE 恐嚇「最近會有一個鐵盒，裡面有一個USB，有私密照片」等語恐嚇她。

蕭事後又將女子性影像列印成紙本，放在對方車子擋風玻璃上散布，並稱「沒有頭的相片傳出去你應該也是不會太在意吧。」持續威脅、恐嚇要繼續散播照片。

女子不堪騷擾報案，警方今年3月1日持搜索票到蕭位於桃園住處，當場查扣其手機、照片截圖等證物。檢方訊問時，蕭坦承將女子裸照印出、放在她車子擋風玻璃上。

台中地院審酌，蕭男和女子是前男女朋友，卻不尊重女子偷拍性影像，在協議分手時兩度傳訊恫嚇她，還三度無故散布，侵害女子隱私、個資，犯後至今也沒有和解。

中院審理後，依非公務機關非法蒐集個人資料罪、未經他人同意，無故散布非法竊錄之性影像罪等罪，共判蕭男一年徒刑，得易科罰金。