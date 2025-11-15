我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

飛官深夜飲酒又私藏手機裸聊 空軍：已停飛、調職、記大過

記者李人岳／台北15日電
空軍志航基地傳出飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，已經給予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全規定，已核予大過懲處。(記者程嘉文/攝影)
空軍志航基地傳出飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，已經給予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全規定，已核予大過懲處。(記者程嘉文/攝影)

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓飛官營內飲酒及攜帶未經核定手機，已經給予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全規定，已核予大過懲處。

媒體報導，空軍志航基地第7聯隊接獲檢舉，林姓上尉飛官自稱多次在寢室喝酒，還曾深夜「幫長官擋酒」，導致隔天一早執行F-16戰備任務酒測超標。另外還私藏手機在營內裸體視訊，並且劈腿盧姓女軍官。

空軍司令部表示，有關第7聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定手機等情況，已完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍司令部指出，對於報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當天係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

空軍司令部進一步指出，林姓飛行員飛行任務前酒測值0.04mg/L ，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於一小時内實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林姓飛官前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

另外，對於官兵個人情感糾紛，空軍司令部表示將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度。

上一則

黑白集／大陸稱將全球抓捕 沈伯洋享受「拉抬」

下一則

新聞評論／最肥美的肉割給美國，台灣未來還剩什麼？

延伸閱讀

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要
美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾
中空軍現役戰機都是「龍族」 還有四劍客制霸天空

中空軍現役戰機都是「龍族」 還有四劍客制霸天空
中國空軍成立76周年 匿蹤無人機「玄龍」曝光

中國空軍成立76周年 匿蹤無人機「玄龍」曝光

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身