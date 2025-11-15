飛官深夜飲酒又私藏手機裸聊 空軍：已停飛、調職、記大過

空軍志航基地傳出飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，已經給予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全規定，已核予大過懲處。(記者程嘉文/攝影)

空軍志航基地被爆料飛官深夜飲酒，導致隔天執行戰備任務酒測超標的狀況，還私藏手機在營區內視訊。空軍司令部表示，對於該名林姓飛官營內飲酒及攜帶未經核定手機，已經給予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全規定，已核予大過懲處。

媒體報導，空軍志航基地第7聯隊接獲檢舉，林姓上尉飛官自稱多次在寢室喝酒，還曾深夜「幫長官擋酒」，導致隔天一早執行F-16戰備任務酒測超標。另外還私藏手機在營內裸體視訊，並且劈腿盧姓女軍官。

空軍司令部表示，有關第7聯隊林姓上尉營內飲酒及攜帶未經核定手機等情況，已完成行政調查，並予停飛、調職處分；另就違犯國軍內部管理及資通安全相關規定，已核予大過懲處。

空軍司令部指出，對於報導內容引述「陪同最大長官喝酒至深夜」，經查當天係該作戰隊營外餐敘，由隊長主持，並無飲酒至深夜及後續營內聚眾飲酒等情形。

空軍司令部進一步指出，林姓飛行員飛行任務前酒測值0.04mg/L ，即依「空軍飛行前酒測作業規定」取消當批飛訓，續依規定於一小時内實施補測，數值為0.00mg/L，並無執行飛行任務；另就隊職官知悉林姓飛官前晚有飲酒情事，仍未主動取消該員飛行序列，將核予失職幹部適懲。

另外，對於官兵個人情感糾紛，空軍司令部表示將加強所屬性別平權教育，建立彼此尊重態度。