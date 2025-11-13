殺女友才刑滿35天 恐怖情人又勒死女友收押

我的頻道

台灣新聞組／桃園13日電
桃園平鎮區金陵路三段某處空地，10日清晨發生分手談判，男子卻將前女友勒斃的情殺案，桃園地檢署複訊後，將涉案的李男向法院聲押獲准。(記者陳恩惠／翻攝)
桃園平鎮區金陵路三段某處空地，10日清晨發生分手談判，男子卻將前女友勒斃的情殺案，桃園地檢署複訊後，將涉案的李男向法院聲押獲准。(記者陳恩惠／翻攝)

李姓男子11月10日清晨在桃園市平鎮區金陵路三段前女友家外空地求復合不成，竟動手將女方勒斃，檢警獲報，發現李姓犯嫌十餘年前同樣因感情問題動手勒斃女友，入獄服刑近年才出獄卻又再犯，桃園地檢署複訊後，向法院聲押獲准。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，10日下午接獲平鎮警分局通報，數小時前發生李姓男子勒斃前女友的殺人案，立刻指派外勤檢察官偵辦，經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證並率同法醫相驗，同時偵訊李男及相關證人後，初步了解雙方因感情問題釀情殺案件。

根據49歲李男供稱，由於不滿周姓前女友自行提分手，也不願說清楚，10日上午6時30分到周女位於平鎮區金陵路三段的住處要談判，周女怕清晨吵了家人，兩人於是在一旁空地，期間因不滿周女態度，憤而動手勒頸，不管周女如何奮力掙扎仍狠心殺她，因而涉犯刑法殺人罪嫌，由於罪嫌重大有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，向桃園地院聲請羈押獲准。

據悉，李姓男子早於2008年7月29日下午，與同間超商工作、姊弟戀的45歲已婚歐女，在歐女楊梅住處大樓地下室，疑似女方執意要分手，讓李男不滿，憤而動手勒斃她，犯案後通知歐女的女兒收屍，逃亡一天一夜後投案，最終遭最高法院判處18年半確定，李男因獄中表現良好，2019年12月獲准假釋出獄並交付保護管束，今年9月5日保護管束期滿，他刑滿才35天，竟又發生勒斃女友案件。

