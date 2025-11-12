隨機砍3人兒童也不放過 兇嫌被起訴求處無期刑

邱姓男子(中)上月在苗栗市街頭持菜刀隨機砍人，造成一名大人、兩名女童受傷，苗栗地檢署11日依三個殺人未遂罪嫌起訴邱，求處無期徒刑。（圖／民眾提供）

苗栗縣邱姓男子上月2日將菜刀以膠帶綁在左手，在街頭揮刺，導致一大人、兩兒童受輕重傷，苗栗地檢署昨天偵結，依三個殺人未遂罪嫌起訴，並以邱對幾無反擊能力女童下手，事隔十年再犯，具體求處無期徒刑。

這起案件震驚民風純樸的苗栗縣，48歲邱姓男子吸毒後，在住家附近持刀攻擊，當時有國小學生要前往教會安親班，路過鄰近超商時遭攻擊，兩名女童受傷，見義勇為的林姓男子也遭砍傷，送醫後都已傷癒出院。

檢察官指控，邱男隨機持刀，對素昧平生的三被害人身體要害部位攻擊、揮刺，其中兩被害人為國小女童，對邱幾無反擊之能力，造成被害人極大身心創傷，行凶過程多人目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

據調查，邱男2015年持剪刀，在同家超商刺傷四人，一名受害者差點被砍到頸動脈，當時奮勇抓人的劉姓員警身中七刀重傷；邱被依殺人未遂罪判刑八年八月，執行完畢出獄，上月初又因吸毒犯案。

檢方表示，邱對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害之凶殘習性，邱男兩次故意對兒童犯殺人未遂，對成人一次殺人未遂罪嫌，均具體求處無期徒刑。

起訴指出，邱男上月2日施用安非他命後騎車，將刀刃長達17公分菜刀，以黑色膠帶綑綁在左手，尋找作案目標，當天下午3時42分，在苗栗市社寮街見徐姓國小女童步行，掉頭後下車靠近，以菜刀朝徐脖子直刺，徐童以右手遮擋，邱又朝她胸部直刺受傷。

徐掙脫後奔跑至附近便利商店廁所躲避，邱騎機車尾隨，持刀刺向見義勇為林姓男子腹部、胸部，造成血胸、橫膈膜及肝臟撕裂傷等傷勢；邱又見丁姓國小女童，以右手抓住丁，持刀朝胸口直刺造成血胸，當時在場黃姓課後班老師奮力拉開丁姓女童搶救。