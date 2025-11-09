我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

人妻與夫吵架…已婚友帶酒上門開導藉機下藥侵犯 判刑8年

記者陳宏睿／台中9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市張姓男子涉在2023年下藥性侵一名已婚人妻，台中高分院判張8年徒刑。(示意圖／AI生成)
台中市張姓男子涉在2023年下藥性侵一名已婚人妻，台中高分院判張8年徒刑。(示意圖／AI生成)

台中市張姓男子是已婚人夫，前年間得知一名人妻與丈夫吵架離家，住在一間日租套房內，張隨即帶酒水上門，與人妻及另名友人在套房內喝酒，張待友人離開後，藉口拿包與人妻返回套房內，張與人妻聊天過程中，在酒水內摻入FM2，人妻昏迷後遭張性侵，人妻醒來發現沒穿內褲，懷疑遭侵犯報警，二審駁回上訴，判張8年。

檢警調查，已婚的張姓男子在2023年9月28日，得知一名另名人妻當天與丈夫吵架，住在一間日租套房內，張男佯稱已帶小孩前往探視為由前往，但實際上攜帶酒水到場，張到場後發現，人妻與另名友人在場。

三人在套房內喝酒聊天至隔天凌晨，友人先行返家後，張男以上樓拿取背包為由，再度返回人妻套房內，張男趁人妻不注意時，在酒水內摻放氟硝西泮（俗稱FM2），導致人妻陷入昏迷，張性侵人妻得逞後離開，人妻清醒後發現沒穿內褲，懷疑遭性侵報案。

一審認定，內褲驗出張男DNA，且人妻尿檢有驗出FM2的成分，非人妻平日使用的藥物，以及相關監視器畫面，不採信張男辯稱是與人妻合意發生性行為的說詞，判刑8年，全案上訴二審後，維持原判，仍可上訴。

DNA

上一則

台塑四寶第3季三家虧轉盈 盼加速轉型、產品高質化

下一則

全台首次 2年內普查獨老降低孤獨死案件

延伸閱讀

布碌崙12歲少女下午遭尾隨性侵 落網嫌犯前科累累

布碌崙12歲少女下午遭尾隨性侵 落網嫌犯前科累累
聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪

聖縣小學教師至少涉性侵4學童 面臨多項重罪
王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動

王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動
偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動

偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？