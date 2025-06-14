第三方支付平台「台灣里」涉助黑幫洗錢50億 6人收押

台灣老字號第三方支付業者台灣里國際，透過上百家人頭公司大量收受來源不明資金，檢調清查洗錢金額超過50億元台幣。(記者胡經周／攝影)

知名第三方支付平台「台灣里國際」驚傳無預警惡性倒閉，高雄地檢署證實該公司涉替黑幫洗錢，金額可能超過50億元(台幣，下同，約1.6億美元)，檢方日前在北高12處地點執行搜索，約談14人到案，檢察官認為負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲准。

據調查，黃柏菖從2022年11月起，利用成立多年且合法的「台灣里」掩護，大量價購人頭公司作為台灣里特約店家，再大量非法收受無合理來源人頭特約店的資金，掌控人頭公司上百家，初估洗錢金額超過50億元。

據了解，台灣里疑利用特約人頭公司，協助黑幫、博弈業者轉入大規模金流，再透過台灣里的第三方支付平台層層洗錢，台灣里也提供正規店家利用平台，進行合法的代收代付款，從中賺取0.8%到3%手續費。

調查局掌握台灣里國際從事洗錢犯罪情資，報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組6月3日同步在高雄、台北及屏東12處地點搜索，查扣現金2900餘萬元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶3600餘萬元，以及一處不動產，檢察官調查後認為，黃柏菖等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌重大。

台灣里成立於1999年，2001年開始代收代付業務，是台灣老字號第三方支付公司，包含提供國內外銀行發行信用卡收款服務，ATM、超商條碼代收業務，台灣里平台自本月初就無法使用，不少合作廠商沒收到代收款項，找上門才發現已人去樓空。

台灣里宣稱其第三方支付平台可支援VISA、Mastercard、JCB等信用卡，就連大陸銀聯卡都能服務，為吸收更多特約店家，還提供網路ATM免手續費服務，讓店家願意簽約，讓一般消費者能利用台灣里平台刷卡消費，無論公司行號或個人都能申請特約，免收建置費及年費。