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「拿孩子的命開玩笑」 1歲兒獨留車內已脫水 粗心母挨罰

記者陳雅玲／台北18日電
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有民眾在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送醫急診。(記者陳雅玲／攝影)
有民眾在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送醫急診。(記者陳雅玲／攝影)

有民眾日前在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送醫急診，醫師診斷有輕度脫水現象，嬰兒的媽媽約半小時後才出現，解釋是帶姊姊去看牙，才將孩子留在車上，社會處已接獲通報，將依違反兒少法開罰，並要受親職教育輔導。

有民眾在臉書社團爆料公社發文，指16日下午朋友到停車場取物時，聽到嬰兒淒厲哭聲，發現聲音從一輛車窗只開一條縫的車裡傳出來，趨前查看，發現車內竟然只有一名嬰兒在安全座椅上，沒有大人在車內，當時天氣高溫，嬰兒滿臉通紅、精神恍惚、頭髮濕透、眼睛腫脹。

朋友立即報警，並將小朋友送醫，但從發現嬰兒到媽媽出現，居然過了半小時，該名網友說，媽媽告訴警察帶小孩看牙幾分鐘就下來，但夏天車內溫度高，小嬰兒很容易熱衰竭甚至休克，質疑嬰兒的媽媽不是疏忽，是拿孩子的命在開玩笑。

若瑟醫院急診室主任侯鐘閎表示，該名嬰幼兒約1歲3個月，送到醫院時已經全身濕透，體溫偏高，有輕度脫水現象，判斷可能有疏於照顧的狀況，立即通報社工。

據了解，該名媽媽有五名子女。社工獲報後已到家中訪視，社會處表示，媽媽非常懊悔將孩子獨自留在車上，平常自行照顧未成年子女，照顧負荷大，經此事件後也有意識自身照顧能力上的不足，後續會配合醫囑追蹤孩子身體狀況並和家庭成員討論照顧分工。

目前孩子已經出院在家接受照顧。

有民眾在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且...
有民眾在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送醫急診。(翻攝自臉書)

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