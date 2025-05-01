疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

台中市七旬鄭姓老翁兩天未前往長照 機構洗腎，機構人員報警，警、消昨前往破門，發現鄭翁夫婦和兒子均陳屍屋內。鄰居透露，鄭家經濟壓力沉重，鄭翁兒子疑似遭詐騙數百萬元台幣，加上長年照顧久病雙親，身心俱疲，釀成悲劇。警方調查，家屬曾收到鄭翁兒子書信，初步研判是尋短，但是否有外力介入，待檢方相驗進一步釐清。

本報系聯合報報導，台中市第五警分局昨天下午一時許接獲長照機構通報，指75歲鄭姓老翁連續兩天未到機構洗腎，擔心長者安危；警員前往鄭翁住處大樓時，鄭翁大姨子已在場，表示收到鄭的兒子寄來三張書信，信中透露一些壓力狀況，並有尋短念頭。

警方隨即找來消防隊協助破門，入內只見鄭翁與69歲妻子、45歲兒子，分別躺在兩間房間床墊上，都已出現屍斑、明顯死亡。鄭翁兒子一身紅衣紅褲，因屬民俗罕見狀況，讓人詫異，民俗專家楊登嵙說，身穿紅衣尋短，民俗象徵「不入輪迴」之意，象徵死意堅決，過去坊間相傳的知名鬼屋，都有類似狀況。

現場房間內另還留有一封書信，警方為求慎重，已帶回採驗筆跡與指紋，釐清書信為何人所寫。

鄰居透露，鄭姓老翁一家三人住的房子仍有貸款 ，因鄭翁需洗腎，妻子行動不便，主要經濟來源與照顧責任都是兒子；鄭的兒子過去曾擔任超商幹部工作，但近月已聽說不在職。

警方調查，鄭家過去未曾有通報家暴紀錄，也非中低收入 戶，另外也沒有報案遭詐欺或是其他刑案的狀況。

由於鄭家經濟不佳，經親友聯繫後，一名游姓禮儀業者決定發揮善心，主動無償協助處理三人後事，協助死者走完最後一程。

另據台北中國時報報導，鄭家鄰居透露，去年聽聞鄭男曾遭詐騙，積蓄數百萬元被騙光，恐是壓垮鄭家最後一根稻草。

台中市社會局表示，鄭家並非列管的高風險或脆弱家庭，也未曾通報家暴或申請經濟補助；里長指出，鄭家並非低收入戶，過去從未尋求協助；衛生局則證實，鄭家長期申請照服員到府服務，應是因父母久病需要協助。