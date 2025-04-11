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成立37間人頭公司 涉半年洗錢25億 幫派神鬼會計師收押

記者廖炳棋／台北11日電
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四海幫海鐵堂成員王姓男子涉嫌在中部成立37間人頭公司，開立金融帳戶供詐騙贓款匯入，派員工臨櫃提領，半年洗錢25億元（台幣，下同，約7620萬美元）。刑事局查獲王等19人依詐欺等罪移送，檢方聲押禁見王獲准，命其他人二至20萬元交保或請回。

警方調查，57歲王姓男子曾從事會計相關工作，熟悉公司會計、報表報稅，自稱中興大學畢業及擁有會計師執照，他成立會計師事務所，還有投顧公司總經理身分，遊走政商圈，與銀行交好；因聲稱可幫助公司向銀行增貸，有公司向他求助卻遭淘空資產，2020年被警方查獲，被媒體稱為「神鬼會計師」。

銀行對提領、匯款大筆款項的民眾關懷提問防詐，造成詐騙集團取贓困難。王配合詐團，假冒會計師名義成立會計公司，於新竹、苗栗、台中等縣市成立37間企業社、開發公司等人頭公司，指揮員工擔任公司負責人及申辦公司戶。

王在人頭公司間製作假交易及契約，增加公司信用額度，提高公司臨櫃提款額度，待詐騙贓款匯入公司戶後，人頭公司間以業務往來名義相互匯款，由員工臨櫃提領交給王，去年7至12月洗錢25億元。警方清查，30餘人被騙逾一億元，多遭假投資詐騙，其中台南市一名退休男子被騙2100萬元最多。

刑事局詐欺犯罪防制中心發現，有企業社、開發公司開戶協助詐團轉帳及提領，攔阻近600萬元，逮捕車手展開追查。

刑事局偵一大隊第三隊去年11至上月搜索拘提，查獲王及公司負責人、員工共19人，王坦承轉帳提領，否認詐騙。

警方查扣人頭公司資料、現金近700萬元、存摺16本、金融卡20張及教戰守則，詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，追查贓款流向。

詐騙集團 退休 報稅

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