「鮑魚聞人」鍾文智棄保潛逃 黃國昌批綠委當門神

經濟要犯連一鮑魚前負責人鍾文智脫逃，引起連串司法風暴。(本報資料照片)

「連一鮑魚」前負責人鍾文智棄保潛逃，民眾黨立法院黨團總召黃國昌 昨天批高等法院涉嫌公然偽造文書，並指還有民進黨 立委在國會護航、幫忙推動修法除罪，本案堪稱世紀司法大醜聞；司法院認為高院 審判長邱忠義的違失已不適合擔任庭長，提請人事審議委員會免兼庭長。

民眾黨團昨天舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，黃國昌說，自己上周透過質詢戳破謊言，民進黨立委公然在國會護航，竟要求司法院不用回答問題，台灣是要走向專制獨裁、司法工具化社會？

黃國昌指出，鍾文智涉案至今逾十年，過去憑藉其政界關係良好，寶和會槍手想辦特見，一通電話就搞定典獄長，根本是有錢可使鬼推磨，而鍾文智在一審棄保潛逃，還能用他人護照出境兩次，二審更多次無理由聲請法官迴避，甚至找民進黨立委幫忙修法脫罪，「這種通天的本領，從政界到司法界，有人撐腰橫著走。」

黃國昌再指，他在立法院追這件事情，先後有民進黨立委鍾佳濱、王義川護航，鍾文智還能找民進黨立委蔡易餘、前立委余天幫忙修法，全部都是民進黨立委在當門神。

民間司改會昨發聲明指出，本案合議庭未依法公開宣示、未通知檢察官、未製作正式裁定書送達檢察官，嚴重違反程序正義，導致司法公正審判功能完全失效，繼石木欽案之後再次重創司法的公信力，相關機關應積極究責、完善制度。

鍾文智炒作存託憑證獲利4億7000萬(台幣，以下同)，犯證券交易法、洗錢防制法，一審遭判18年徒刑，二審處應執行刑17年6月，上訴三審期間，同樣違證交法的國寶集團創辦人朱國榮棄5億餘保金潛逃，鍾成為朱逃亡後第一名接受科技設備監控的被告。

但後續接手處理鍾文智強制處分的法官陳勇松，去年裁定鍾從8000萬加保至1億元後，不延長電子手環監控，因未製作裁定書，台灣高等檢察署無法抗告。今年1月，鍾以協助企業達成「碳中和」目標，稱獲得「信達君和公司」邀請至香港開會，曾聲請暫時解除限制出境，當時仍無人發現，直到最高法院宣判隔天鍾失聯，全案才爆發。

高院自律委員會昨耗時六小時調查，決議建議院長高金枝以高院名義，請求法官評鑑委員會評鑑邱忠義、陳勇松，司法院則認為邱忠義的違失已不適合擔任庭長，提請人事審議委員會免兼庭長。