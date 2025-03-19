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美國老翁台北家成「垃圾山」清出逾1噸垃圾 AIT也來關心

記者林佳彣／台北即時報導
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家中清出1噸垃圾 美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里，租屋處成垃圾山，引發外界關注。(圖／李秋霞提供)
家中清出1噸垃圾 美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里，租屋處成垃圾山，引發外界關注。(圖／李秋霞提供)

北市一名78歲美國籍長者北投區租屋處成「垃圾山」，生活難自理，當地里長請房東找人清理，2天處理才終於看到地板瓷磚，環保局清潔隊協助清運，清出共1噸垃圾、400公斤資收物；美國在台協會關心此事，預計本周訪視。

該名男子領有台灣永久居留證，自述年輕時赴台從事翻譯工作，退休後便獨居在湖山里租屋處，里長李秋霞說，老翁目前租屋處已住10多年，平時獨來獨往，拒絕他人關心，與外界互動並不多，家中堆滿垃圾，請房東使用專用垃圾袋打包，再請清潔隊協助載走。

房東安排2天進屋清理，才得以看到「地板」，櫃子、地上堆滿各式書籍，瓶瓶罐罐散落在地，最大型號120公升的垃圾袋裝了一袋又一袋；李秋霞說，感謝大家讓長者見到陽光、得到溫暖，這才是台灣的人情味，「人間處處有溫暖」。

環保局長徐世勲坦言，一般民宅為私人財產，環保局不能進入，此次是清潔隊接獲里長通知協助後續清運；環保局對於能為服務民眾都會全力去做，儘管有時候很想幫忙，卻又怕民眾誤解。

社會局表示，長者還在住院治療，美國在台協會前天也同樣關心此事，北投社福中心將陪同協會訪視，若個案有意願，也可以協助返回美國。

家中清出1噸垃圾 美國籍老翁位於北市北投區租屋處的垃圾量大，房東清出好幾袋垃圾，...
家中清出1噸垃圾 美國籍老翁位於北市北投區租屋處的垃圾量大，房東清出好幾袋垃圾，數量驚人。(圖／李秋霞提供)

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