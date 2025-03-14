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美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

記者林佳彣／台北即時報導
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美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

台北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁領有台灣永久居留證，但不符列冊獨老的資格，日前被發現雙腳發炎腫脹且多日未進食，出門採買沒力氣回家。當地里長李秋霞找人送他返家，映入眼簾卻是滿滿垃圾山。後來她四處求助碰壁，幸好議員介入，老翁才得以獲得妥善照顧。

北投區湖山里長李秋霞3月4日晚上接獲永和里長曾富榆來電，提及在公車站牌發現一名家住湖山里的獨居外國長者呆坐一整天，兩人溝通後，由計程車接駁返回老翁租屋處，李秋霞與警消等人再將老翁護送入內，卻看見垃圾堆積如山的髒亂居家環境。 

一名家住北投區湖山里的獨居外國長者3月4日出門沒力氣回家，呆坐在永和里的公車站牌...
一名家住北投區湖山里的獨居外國長者3月4日出門沒力氣回家，呆坐在永和里的公車站牌，當地里長曾富榆與民眾發現後，到場關心。（圖／李秋霞提供）

台北市議員黃瀞瑩表示，團隊3月5日接獲里長反映後，立刻媒合北投社福中心，邀請三軍總醫院北投分院醫療團隊到府做健康評估。如同許多長輩，阿公一開始對送醫非常抗拒，看診後也不想住院，多虧熱心民眾、里長、警消、社工與醫護團隊的勸說，他才點頭就醫，目前留院觀察中。

北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁3月4日被發現出門採買沒力氣回家，後續由兩位里長...
北市北投區一名7旬美國籍獨居老翁3月4日被發現出門採買沒力氣回家，後續由兩位里長安排計程車送回租屋處附近，里長李秋霞與警消人員再協助返家。（圖／李秋霞提供）

李秋霞說，這名獨居外國長輩長期在里內租屋，但拒絕他人關心。這次非常感謝曾富榆、醫護團隊、社會局、派出所警員、消防弟兄、鄰長的長期關懷、里幹事尋找社會支援，以及黃瀞瑩團隊的統籌，終於讓堅持不住院要回山上的長輩能順利住院治療，她直呼「人間處處有溫情」。

台北市社會局1月最新統計，北市長者57萬6507人，列冊獨老人口9821人。黃瀞瑩認為，北市登記在案的獨居長者近1萬名，真正的黑數可能更多，這些人都需要外界多一點關心、少一點冷漠，所以當在路上看到有人需要幫助，勇敢開口，這樣的關心或許能改變一個人的人生，「現在關心別人，就是照顧未來的自己。」

社會局表示，案主美國籍，領有台灣永久居留證，自述年輕時赴台從事翻譯工作，退休後便獨居於湖山里租屋處。社會局前幾年接獲里長通報，考量案主非本國籍人士，不符獨居老人列冊資格，仍以其他資源協助，目前由北投社福中心安排定期關懷訪視。

社會局說，北投社福中心3月6日會同議員主任、三軍總醫院居家醫療團隊、湖山里長與鄰長、房東至案家訪視；經醫生評估，案主有外傷狀況，需要醫療處置，過程中案主不願配合，而醫生評估他有疑似妄想及失智的症狀，須強制就醫並處理外傷，送醫住院接受治療中。社會局評估他無法返回社區生活，後續將協助安置至養護機構。

退休 獨居老人

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