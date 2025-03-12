我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

台役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

記者陳恩惠／桃園12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園林姓役男抽中陸軍步兵302旅，原應去年4月中到台中烏日的成功嶺報到、受新訓，卻選擇當逃兵，直到檢方通緝才到案，桃園地院審結，將他依妨害兵役判刑4月，得易科罰金，可上訴（圖中人物與本案無關）。(圖／國防部提供)
桃園林姓役男抽中陸軍步兵302旅，原應去年4月中到台中烏日的成功嶺報到、受新訓，卻選擇當逃兵，直到檢方通緝才到案，桃園地院審結，將他依妨害兵役判刑4月，得易科罰金，可上訴（圖中人物與本案無關）。(圖／國防部提供)

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦，桃園地院審結，將他依妨害兵役治罪條例的應受徵集，無故逾入營期限5日者罪判刑4月，得易科12萬元，可上訴。

犯罪事實指出，21歲林男身為陸軍常備兵，接獲桃園市政府發出的2024年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應於2024年4月16日至台中成功嶺陸軍步兵第302旅入營報到；這張徵集令林母早於3月18日就簽收，而他於當晚也到母親的住處領取。但時間到了，林竟意圖規避兵役，無故逾期5日未前往報到，已涉嫌妨害兵役罪。

法官認為，被告林男明明知道自己是役男要當兵，卻故意不按時間去報到，而且區公所人員多次聯絡，他都故意不理，這樣做妨礙了國家徵兵，對兵役制度的公平性造成很大的損害。此外，被告在檢方偵查過程中遭通緝，直到警方抓到才到案，雖然到案後他承認自己犯了錯，但顯然根本不把國家的兵役和司法制度放在眼裡，認錯的態度很差。法官考量被告以前的犯罪紀錄、生活狀況、家庭經濟狀況和學歷等等，綜合這些情況，判決被告應受適當的刑罰，並諭知易科罰金。

上一則

趙少康：當美國拿走矽盾 台灣連跟川普吵架資格都沒有

下一則

高雄大叔按摩「暈船」女神芳療師 搭訕不成變恐嚇還想撞人

延伸閱讀

國防部：役男不須放棄大陸身分證 仍要當兵

國防部：役男不須放棄大陸身分證 仍要當兵
逃兵又爆教唆傷害 王大陸得當兵 3/13報到役期1年

逃兵又爆教唆傷害 王大陸得當兵 3/13報到役期1年
有大陸身分證仍須當兵 陸委會：防堵在兩岸間轉換逃兵役

有大陸身分證仍須當兵 陸委會：防堵在兩岸間轉換逃兵役
北韓徵兵新規超嚴苛 防年輕人斷指逃兵役

北韓徵兵新規超嚴苛 防年輕人斷指逃兵役

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債