台役男抽中成功嶺「虎威部隊」裝傻不報到 法官出手了

桃園林姓役男抽中陸軍步兵302旅，原應去年4月中到台中烏日的成功嶺報到、受新訓，卻選擇當逃兵，直到檢方通緝才到案，桃園地院審結，將他依妨害兵役判刑4月，得易科罰金，可上訴（圖中人物與本案無關）。(圖／國防部提供)

桃園林姓役男抽中「虎威部隊」的陸軍步兵302旅，原應去年4月中到成功嶺報到，但他裝傻故意不理會公所人員的通知，遭市府送辦，桃園地院審結，將他依妨害兵役治罪條例的應受徵集，無故逾入營期限5日者罪判刑4月，得易科12萬元，可上訴。

犯罪事實指出，21歲林男身為陸軍常備兵，接獲桃園市政府發出的2024年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應於2024年4月16日至台中成功嶺陸軍步兵第302旅入營報到；這張徵集令林母早於3月18日就簽收，而他於當晚也到母親的住處領取。但時間到了，林竟意圖規避兵役，無故逾期5日未前往報到，已涉嫌妨害兵役罪。

法官認為，被告林男明明知道自己是役男要當兵，卻故意不按時間去報到，而且區公所人員多次聯絡，他都故意不理，這樣做妨礙了國家徵兵，對兵役制度的公平性造成很大的損害。此外，被告在檢方偵查過程中遭通緝，直到警方抓到才到案，雖然到案後他承認自己犯了錯，但顯然根本不把國家的兵役和司法制度放在眼裡，認錯的態度很差。法官考量被告以前的犯罪紀錄、生活狀況、家庭經濟狀況和學歷等等，綜合這些情況，判決被告應受適當的刑罰，並諭知易科罰金。