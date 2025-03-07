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精舍案毆打、逼磕頭…李威轉汙點證人供出恐怖批鬥3小時

記者蕭雅娟／台北7日電
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台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)
台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)

台北地檢署偵辦北市精舍命案，查出死者生前長達兩個多月遭受心理壓力，剃光頭每天五體投地「大禮拜」500次，一度受不了企圖輕生，最後在信眾目視下跪被集體霸凌，遭批鬥而亡。

北檢昨偵結，王薀（本名王江鎮）、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、呂莉芳、姜芃妤、吳慧珠、李淵源八人涉傷害致死罪嫌，吳傍丹負責把風涉幫助強制、幫助傷害罪嫌，黃文琪、李宸宇，藝人李威（本名李翊瑋）、李妻簡瑀家涉幫助傷害致死、幫助強制罪，共起訴13人。

而李威轉汙點證人，供出命案現場被剪掉的監視器內容，包括動手的「讀書會師姐」幹子昀、游秀鈴、梁碧茵，及王薀也在場，並承認目睹蔡女遭霸凌過程，自己也曾喊要蔡女「勇敢道歉就沒事」，李威獲檢方求處輕刑。

檢方調查，蔡姓女子去年7月23日在精舍死亡，身高141公分體重僅30多公斤，身體全是新瘀傷，經解剖為橫紋肌溶解症休克；蔡女跟王薀學佛20多年，擔任茶室「水月草堂」出納，也負責王私人帳務。因王和前妻離婚，調解財產分配沒算清楚，致王損失數百萬元。

王薀離婚財產分配拿1億多元(台幣，以下同)，卻因這數百萬元，從去年2月間起多次在水月草堂召開「研討」，討論蔡女應如何改進行為。

起訴指出，去年7月，王薀在「研討」中命同樣算錯帳的梁碧茵與蔡女互罵，互相背起對方走兩公尺、跳起來，甚至在地上打滾；還涉讓141公分高的蔡女跑跳摸天花板上燈，蔡女在眾人壓迫下只能屈服。

去年7月23日深夜10時許，王薀再開批鬥研討會，逼蔡下跪磕頭長達三小時，命蔡女講出過錯請求原諒，蔡女不願開口被命下跪「小禮拜」，「道歉就原諒妳」，蔡女跪拜二次就拒絕配合，遭拉衣領強迫起身、下跪來回多次，身體一直撞擊地面，不支倒地後，吳慧珠還憤怒拖行蔡女，怒斥「還在演」，大力打蔡女後腦勺多下，打肩膀、屁股，踢後膝蓋，梁碧茵強拉蔡女起身，再強壓下跪磕頭。

三小時後研討結束，吳慧珠、姜芃妤、李淵源涉用雨衣覆蓋、膠帶捆綁蔡推回精舍搬進放雜物的和室，凌晨3時許發現蔡女異狀，王薀等人立刻LINE群組討論如何滅證，上午10時許才叫救護車，蔡女死亡。

王薀迄今否認犯行，辯稱雖在場，但「女生常常吵鬧，我無法介入」。移審後幹子昀、梁碧茵、游秀鈴昨晚均裁定繼續羈押。

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