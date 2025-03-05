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「驚世空姐」燒死老公 關12年定讞 再判賠公婆584萬

記者曾健祐／台中5日電
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李姓前空姐朝丈夫澆淋汽油並點火致死，刑事依殺人罪判李女12年徒刑定讞，民事一審再判她應給付公婆584萬元。(本報資料照片)
李姓前空姐朝丈夫澆淋汽油並點火致死，刑事依殺人罪判李女12年徒刑定讞，民事一審再判她應給付公婆584萬元。(本報資料照片)

台中李姓前空姐和小八歲的楊姓先生結婚，因婆媳問題互控家暴鬧上網路被稱是「驚世婆媳」，李又認先生沒積極處理，趁他睡覺時潑汽油燒死對方；法院刑事三度依殺人罪判李12年，更二審改判12年經最高法院駁回定讞，民事一審再判李應給付公婆584萬多元（台幣，以下同，約17.7萬美元），可上訴。

檢方起訴指出，李女（44歲）和楊男（36歲）同住豐原民宅，婚後李女和公公、婆婆因價值觀、生活習慣不同常起衝突，尤其婆媳關係緊張，李也認為先生處理態度消極。

李女2021年3月曾在臉書爆料公社PO文，附上手臂齒痕照片、驗傷單，控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家親友提影片反擊，表示婆婆遭李女打巴掌、腳踹，甚至拿剪刀揚言剪頭髮，婆媳間互控家暴，網友形容「驚世婆媳」。

後因婆婆對李提告家暴，李認為老公沒有積極出面調停，同年3月11日買瓶裝汽油趁老公熟睡時潑灑、點燃，釀先生嚴重燒燙傷搶救1個半月仍死亡。

台中地院刑事一審認為，李刻意買汽油趁老公熟睡無防備之際澆淋、持續多次點燃燒死對方，是基於殺人不確定故意，依殺人罪判她15年；台中高分院二審仍判15年、更一審均維持15年，經最高法院2度撤銷發回。

台中高分院更二審審酌，李女曾從事空服員多年受飛航安全訓練，明知屋內狹小、多易燃物，且面對楊求饒仍縱火，顯有殺人犯意，但其殺人、放火均是基於不確定故意，而非直接故意，且放火部分屬於中止未遂（中止犯）的減輕事由，改判她12年，經最高法院去年12月駁回定讞。

楊男的父親、母親再對李女提民事求償，主張喪葬、扶養及精神撫慰金等，台中地院民事庭考量一切情狀後，判李女應各給付楊的父、母，各269萬3630元、315萬2651元，一共584萬6281。

家暴 臉書 縱火

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