大嫂頭顱尋獲 高雄分屍案凶嫌殺3女關鍵證據

警方查辦張介宗涉殺人分屍案，27日打撈到人類頭顱。(本版資料照片)

高雄市老翁張介宗涉殺害三名婦人分屍案，警方尋獲兩名婦人的人體組織，遲未找到張的兄嫂張黃姓婦人遺骸，直到前天民眾在高雄港水域發現一顆頭顱，經法醫及鑑識單位比對，昨確認是張黃姓婦人的頭顱，證實她去年11月赴張住處後遇害，將提訊張調查。

張黃姓婦人頭顱找到，成為張介宗涉及三件分屍命案的關鍵證據。警方指出，後續將請檢察官提訊張介宗，可望完整拼湊案情。

檢方確認張黃姓婦人遇害，將開出張介宗涉殺人分屍案的第一份死亡證明給家屬。張本月五日被拘提，羈押禁見迄今均否認犯案，檢警尚設法突破。

專案小組日前暫停打撈屍塊，26日下午3時許，一名保全員在高雄港第26號碼頭巡守，發現岸際水域浮出異物，像是人頭骷髏，趕緊報警；員警打撈後發現，這顆頭顱原本包裹在一條男用外褲，因泡水鬆脫而浮出水面，已無皮肉和毛髮，研判泡水一段時間腐爛。

員警通報專案小組，將頭顱送至殯儀館，經法醫確認是人骨，鑑識單位緊急比對DNA ，昨下午確認身分是張黃姓婦人，證實遇害，警方根據她去年11月赴張住處後失蹤，推判被殺害分屍後，頭顱已泡水近三個月。警方獲報發現頭顱後，對外封鎖消息，直到昨下午才證實是張黃姓婦人的頭顱。

專案小組本月6至20日在高市前鎮區運河第五船渠及高雄港打撈，比對77件可疑人體組織，比對出38塊是本月2日楠梓區失蹤的趙林姓婦人遺骸、兩塊是上月17日左營區失蹤的張姓婦人遺骸，遲未尋獲去年11月29日失蹤的張黃姓婦人遺骸，直到昨天證實尋獲她的頭顱，但另兩名婦人的頭顱仍下落不明。