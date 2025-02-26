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利誘8軍人洩軍事機密、拍投降片 大姐頭判6年8月

記者林孟潔／台北26日電
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太陽聯盟副組長李慧馨涉替大陸在台發展共諜組織，吸收現役、退役軍人。(圖／刑事局提供)
太陽聯盟副組長李慧馨涉替大陸在台發展共諜組織，吸收現役、退役軍人。(圖／刑事局提供)

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨涉替大陸發展共諜組織，金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片；台灣高等法院昨判決李女6年8月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

本案是羅東警分局偵查佐林聖展偵辦郭台銘募集連署書案時，從涉從事放款業者手機查出販售軍機及拍攝炫耀影片等線索，向檢方報告指揮破獲。是首件由警方破獲的國安案件。

檢警調查，李慧馨陳姓小弟在台北市中山區放款接觸軍人，2023年6月李女以新北市蘆洲區瑞磘宮主身分及宗教交流名義至澳門，再到大陸接觸國安情資人員，返台以金錢引誘缺錢軍人。

李女等人要求軍人交出軍人身分證審核後，穿制服拿五星旗拍攝宣告投降影片，呼口號「中國人不打中國人，我反對戰爭」，用Telegram傳送交付影片「閱後即焚」，偷公務文書，交付航線圖、演習時間等多項軍機，收賄依資料機密程度計價，吸收同袍可提高報酬。

張、林、劉、吳、彭、李姚姓及兩名陳姓現、退役軍人涉案，涵蓋陸軍、海軍、憲兵軍官、士官、士兵，最高階為中尉，僅劉獲利15萬元台幣(約4500美元)，其他人尚未拿到犯罪所得。

台灣高等檢察署起訴指出，8名現、退役軍人領有國家俸祿，長期受國家栽培委以重任，違背忠誠義務，因個人利益薰心出賣國家人民，其中林等人洩漏或交付多項軍機，張等人拍攝投降影片向中共表示效忠，均建請法院從重量刑，以收儆懲。

高院審理後昨依違反國安法、對公務員違背職務期約、交付賄賂罪判李女6年8月徒刑；其餘9人判6月至5年8月不等徒刑。

五星旗 澳門 郭台銘

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