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供房買船挺基隆救協 「救難媽媽」何碧雲大愛留人間

記者游明煌／基隆22日電
「救難媽媽」何碧雲日前離世，基隆救難、消防人員哀悼。(圖／王銘祥提供)
「救難媽媽」何碧雲日前離世，基隆救難、消防人員哀悼。(圖／王銘祥提供)

基隆市「救難媽媽」、救難協會前理事長何碧雲日前離世，救難、消防人員同感哀悼，回憶在賀伯、象神、納利颱風、921地震及88水災，何碧雲帶領救難人員上山下海救援，重大災難無役不與，還自掏腰包買救難船送不少往生者回家，「沒有她就沒有今天的救難協會」。

何碧雲15日過世，享耆壽90歲，24日將在基隆市立殯儀館辦家祭及公祭。

基隆市救難協會總教練、資深救援教練王銘祥回憶，30多年前，基隆市救難協會草創初期在基隆港認識何碧雲。「救難人員都是一群快樂、不計付出的傻瓜」，王銘祥表示，有次在基隆港打撈往生者，何媽媽過來問為什麼要做，看他們全身又髒又濕，二話不說就取水幫忙清洗臉頰上的髒汙，從此結下不解之緣。

王銘祥回憶，何媽媽的故事太多，她看救難人員中午還沒吃飯，馬上掏錢叫人去買便當，一買就是10多年；缺船舶出海救難時，她默默買下「碧雲號」救難船，讓救難弟兄能在大風大浪中出任務。

協會缺乏固定會館苦惱時，何媽媽把房子騰出提供使用；缺經費時，她到電台去宣導救難協會的義舉，更成立愛心獅子會用人情幫忙募款。

王銘祥說，何媽媽出自內心的付出，讓基隆市救難協會有後盾，勇往直前幫助更多受難者，她總是抱著感恩的心要大家全力以赴，讓家屬安心，大家都受到鼓舞。

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