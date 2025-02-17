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宜蘭原民所長涉嫌性騷…熊抱女課長觸胸 判刑6個月

記者戴永華／宜蘭17日電
宜蘭縣政府原民所長林志雷涉嫌性騷，熊抱女課長並觸胸，一審被依強制罪判6個月。(本報資料照片)
宜蘭縣政府原民所長林志雷涉嫌性騷，熊抱女課長並觸胸，一審被依強制罪判6個月。(本報資料照片)

宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌對南澳鄉公所女課長性騷擾，縣政府去年認定性騷成立，處申誡2次，並予調職。女課長進一步提告強制猥褻，控訴林志雷兩度熊抱時碰觸到她胸部，一審法官最近判決林犯了強制罪，處有期徒刑6月，可易科18萬元台幣(約5500美元)罰金。

對此判決，當事人雙方都將提起上訴。林志雷表示，自己蒙受不白之冤，透過上訴捍衛清白。女課長回應，她主張的是觸犯強制猥褻罪，也會提起上訴。

事發2021年3月，40歲女課長於去年3月向縣府申訴，指稱全國原住民族運動會在南澳鄉舉行，當時擔任南澳鄉公所農政課長的林志雷，滿身酒氣公開強抱她。全案經縣府判定性騷成立，林志雷被申誡2次，調任宜蘭縣原住民事務所所長。

除了向縣府申訴，女課長還說，當時喝了酒的林志雷過來勾肩，先從左側用雙手環抱她，她掙脫後，林又從後方抱住，2次都有碰觸到胸部，向警方控告林志雷涉及強制猥褻。

宜蘭地方法院審酌相關事證，認為林志雷雖然強力擁抱女課長，但並非有意，碰觸被害人胸部時間不長，不符猥褻行為構成要件，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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