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男推母墜樓被判無期 稱「精神疾病應減刑」釋憲踢鐵板

記者王宏舜／台北10日電
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黃姓男子向母親討100元台幣不成，竟將老母親從4樓住處陽台推下，法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑定讞。黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭以他未說明權利受侵害，裁定不受理。(本報資料照片)
黃姓男子向母親討100元台幣不成，竟將老母親從4樓住處陽台推下，法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑定讞。黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭以他未說明權利受侵害，裁定不受理。(本報資料照片)

黃姓男子向母親討100元台幣(約3美元)被拒，報案「有人要跳樓」後將158公分高母親自4樓陽台推下身亡，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑；黃稱有精神疾病應減刑，聲請裁判憲法審查，憲法法庭一致決裁定不受理。

42歲黃男向憲法法庭主張，自己有精神障礙、心智缺陷，法院科刑時沒有考量可以減刑，違反正當法律程序、罪責相當原則，牴觸憲法保障的人民訴訟權。

憲法法庭第二審查庭認為，黃先前上訴最高法院時，就已不合要件，聲請裁判憲法審查，只不過是爭執自己意見，沒有具體敘明憲法上權利遭受如何不法侵害，及確定終局判決如何牴觸憲法。

2022年3月22日晚上8時，黃趁母親在家4樓陽台看風景，向母親要100元台幣吃飯，母親拒絕，兩人口角；黃報案稱「有人要跳樓」後，抓著母親親從陽台推下，消防人員趕到送醫，黃母隔天凌晨死亡。

檢察官相驗遺體時見黃緊張，又發現他曾有家暴紀錄，黃家陽台圍欄高度也不低，懷疑死因，黃改口稱和母親爭執，母親說要跳樓，他就去睡覺了，不知案發經過；檢方當場逮捕黃並聲押，他才承認為了100元殺母親。

新北地方法院審理時黃又改口，稱推母親下樓是「不小心」；法官認為陽台牆壁上方出現擦抹痕跡，與黃自述將母親推下樓情節相符。黃歷次供詞反覆，避重就輕、推卸責任，難以採信，判無期徒刑。

黃和檢方皆上訴，台灣高等法院不採，最高法院審酌黃接近智能不足又酗酒，但犯案時辨識能力未受影響，去年也駁回黃上訴。

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