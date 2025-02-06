我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

幫王薀作帳出包？北市精舍案死者 生前被逼剃髮出家

記者張宏業、蕭雅娟／台北6日電
台北地檢署6日提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者），將訊問相關案情。(記者蕭雅娟／攝影)
台北地檢署6日提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者），將訊問相關案情。(記者蕭雅娟／攝影)

台北市精舍殺人案有重大進展。檢方查出，蔡姓女信徒疑作帳出錯致虧損，作家王薀指示「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺悔」檢討會，由3人要求女信徒黃文琪等人對蔡體罰，強迫向佛像跪拜磕頭上百次、剃髮出家，並不排除有壓頭及踢踹，導致蔡死亡。

台北地檢署前天搜索拘提交通部退休官員李宸宇共5人到案，檢察官廖維中訊後認為，幹子昀、梁碧茵犯後丟棄手機、刪除對話紀錄滅證，依傷害致死罪聲押禁見；命游秀鈴30萬元(台幣，下同)交保、限制出境並實施電子監控，因覓保無著，改為聲押；黃文琪15萬元交保並限制出境；經查李如實交代案發經過，訊後請回。檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

檢方調查，52歲蔡姓女子有會計專長，被王薀（本名王江鎮）挑選替精舍作帳，去年5月王與前妻離婚，處理夫妻財產分配，請蔡幫忙計算，發現帳目出包賠了不少；去年7月指示幹子昀、梁碧茵、游秀鈴懲罰，3人下令黃文琪等信徒，強逼蔡向佛像跪拜磕頭，當眾剃光頭羞辱。

3人在茶室發起「發露懺悔」，教導蔡「如何出家」，蔡被逼下跪，其他信徒起鬨，聽令毆打蔡，導致橫紋肌溶解症死亡。

檢方查出，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴是精舍師姐級人物，被精舍花不少錢供養，信徒言聽計從。據了解，3人稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」，但有證人指案發時3人居主導地位；檢方認為，3人態度相當不配合，懷疑早擬定一套說詞，意圖替王薀卸責脫罪，有羈押必要。

全案被告11人，檢方已聲押王薀、女住持吳慧珠及信眾共4人獲准，曾約談在場藝人李威夫婦作證，目前有3人交保，剩王羈押。

退休

上一則

復育3萬多種瀕危植物…辜嚴倬雲生前與兒打造「植物方舟」

下一則

黃少岑去世…「連勝文救星」劉振南接掌竹聯幫

延伸閱讀

北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告

北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告
精舍殺人案有重大進展 台北地檢再聲押3名下毒手共犯

精舍殺人案有重大進展 台北地檢再聲押3名下毒手共犯
精舍命案 王薀上課據點遭警搜出2700萬現金

精舍命案 王薀上課據點遭警搜出2700萬現金
女信徒遭毆致死 警搜索暢銷作家王薀查扣巨額現金

女信徒遭毆致死 警搜索暢銷作家王薀查扣巨額現金

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國