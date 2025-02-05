台灣一紡織廠爆炸2死 當班主管一開門察看就遭炸死

遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。(新竹縣消防局提供)

台灣新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今(6)天凌晨2點多疑鍋爐爆炸引發大火，造成16人受傷，其中兩人死亡；對此，遠東紡織廠透過新聞稿回應，對於受傷員工將全力救治，並竭力協助家屬做好相關撫卹工作，造成社會不安向民眾致歉。

遠東紡織廠指出，6日凌晨3點左右生產聚酯棉廠房（1994年建置）因保溫管路洩漏發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，詳細起火原因仍待調查中。

目前16人受傷送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、14人輕重傷，其他廠房及設備損失尚在估計中，未影響其他營運單位生產。本廠對於受傷員工全力進行救治，並竭力協助家屬做好相關撫血工作，若有進一步消息再向大家說明,造成社會不安向民眾致歉。

遠東新世紀股份有限公司事業關係室資深經理陳金新受訪指出，這次事發工廠是1994年設立的新廠，是棟7層樓建物，主要生產聚脂棉，因今凌晨3點左右突發警報，當班主管蔡男前往察看，不料一開門洩漏熱媒蒸氣濃度很高就突然氣爆，直接當場身亡。

陳金新指出，事發地點是一個設備廠房，並未有很多易燃物，而是管路中有一種溫度較高的物質，工廠主要是用熱煤去加熱其他東西。道生油洩漏當下尚未爆炸，仍有員工在工作，後來爆炸造成火警也都有發報。

這次爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。

據了解，棉六場北廠疑似鍋爐爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。消防局說，這起鍋爐爆炸案造成傷亡，目前不確定是起火才爆炸，還是爆炸才起火。