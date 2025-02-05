我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「應避種族清洗」川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

日航、達美客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

台灣一紡織廠爆炸2死 當班主管一開門察看就遭炸死

記者黃羿馨、王駿杰、郭政芬／新竹即時報導
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。(新竹縣消防局提供)
遠東紡織廠發生爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀。(新竹縣消防局提供)

台灣新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今(6)天凌晨2點多疑鍋爐爆炸引發大火，造成16人受傷，其中兩人死亡；對此，遠東紡織廠透過新聞稿回應，對於受傷員工將全力救治，並竭力協助家屬做好相關撫卹工作，造成社會不安向民眾致歉。

遠東紡織廠指出，6日凌晨3點左右生產聚酯棉廠房（1994年建置）因保溫管路洩漏發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，詳細起火原因仍待調查中。

目前16人受傷送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、14人輕重傷，其他廠房及設備損失尚在估計中，未影響其他營運單位生產。本廠對於受傷員工全力進行救治，並竭力協助家屬做好相關撫血工作，若有進一步消息再向大家說明,造成社會不安向民眾致歉。

遠東新世紀股份有限公司事業關係室資深經理陳金新受訪指出，這次事發工廠是1994年設立的新廠，是棟7層樓建物，主要生產聚脂棉，因今凌晨3點左右突發警報，當班主管蔡男前往察看，不料一開門洩漏熱媒蒸氣濃度很高就突然氣爆，直接當場身亡。

陳金新指出，事發地點是一個設備廠房，並未有很多易燃物，而是管路中有一種溫度較高的物質，工廠主要是用熱煤去加熱其他東西。道生油洩漏當下尚未爆炸，仍有員工在工作，後來爆炸造成火警也都有發報。

這次爆炸威力之大，連竹北市民都感受到震盪。有民眾在臉書「新埔人」指出，凌晨突然聽到一聲巨響，隨後遠東化纖廠方向便出現濃濃黑煙直竄天空；也有竹北市民在社群表示，聽到很大的爆炸聲，連地板都能感受到震盪，接著就聽到很多台消防車和救護車的聲音。

消防局表示，今天凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠發生工廠火警，現場有火舌竄出，共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢於3點15分控制。

據了解，棉六場北廠疑似鍋爐爆炸，劇烈的爆炸威力當場將廠房機具及天花板炸毀，輕鋼架散落一地，也有多名工作人員被倒塌的鋼架壓住受困。消防局說，這起鍋爐爆炸案造成傷亡，目前不確定是起火才爆炸，還是爆炸才起火。

上一則

將李登輝歸類「中國」歷史人物 「亞洲人物史」出版商這麼說

延伸閱讀

複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠

複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠
Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測

Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測
日人旅居中國20年新低 跌破10萬人門檻

日人旅居中國20年新低 跌破10萬人門檻
我們能為愛情做點什麼（二二）

我們能為愛情做點什麼（二二）

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤