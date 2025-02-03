酒吧吵到他神經衰弱 檢舉反被移送

施姓男子因住家附近酒吧發出噪音、妨害安寧，多次向警方檢舉，施甚至因此罹患腦神經衰弱、焦慮症、睡眠障礙等疾病；但警方認為他涉有違反社會秩序維護法「意圖他人受本法處罰而向警察機關誣告者」之行為，將他移送台南簡易庭。(本報資料照片)

施姓男子多次報案住家附近酒吧發出噪音、妨害安寧，甚至深夜有未成年出入，反被質疑誣告，被警方依違反社會秩序維護法移送裁罰；法院開庭時施提出酒吧噪音檢測 資料，合議庭認定並非不實檢舉，裁定不罰。

台南市第二警分局昨表示「非主動移送案件」，是收到檢舉函指施姓男子亂報案，經通知檢舉人製作筆錄，整理卷宗後移給法院裁判。有律師認為，警方法律判斷應更謹慎。

裁定指出，45歲施姓男子多次撥打110檢舉楊姓男子在台南市中西區經營的酒吧製造噪音、妨害公眾安寧，累計5件報案紀錄單；另有一件是去年11月7日，他檢舉有家長攜未成年少年在酒吧內疑似飲酒、深夜容留。

警方事後獲報施男是企圖使酒吧挨罰無法營業，認為涉違反社會秩序維護法「意圖他人受本法處罰而向警察機關誣告者」，移請台南地方法院簡易庭裁處。

法院審理時，施男承認報案，但強調都是事實，非惡意檢舉，認為酒吧並無實際制止製造噪音的積極作為，噪音使他罹患腦神經衰弱、焦慮症、睡眠障礙等疾病。

法官認為，施男屢次報案，警員到場後確實勸導酒吧降低音量，且施連續以手機內軟體檢測噪音值提出作為證據，就酒吧存在環境衛生疑慮、危害未成年權益部分，也有現場照片佐證，可見他是因酒吧所發出聲響及環境、社會問題報案。

曾任高雄地院法官的律師呂俊杰認為，社維法是行政法規，警察擔任主管機關，具有更寬廣裁量空間；司法實務對「誣告」有一致見解，必須以虛偽不實事項為前提，此案警方法律適用判斷有誤差，應更為謹慎。

曾任台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕則認為，雙方都提出檢舉，警方依法移送，尚屬合理程序。