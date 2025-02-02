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遭索工資…工頭推男下樓、砍頸奪命搶金項鍊 遭檢聲押

記者林保光／高雄2日電
施姓男子涉嫌殺害方姓男子棄屍屏東滿州山區。(記者林保光／翻攝)
施姓男子涉嫌殺害方姓男子棄屍屏東滿州山區。(記者林保光／翻攝)

高雄建築工人方姓男子遭殺害棄屍命案，檢方昨天相驗，發現死者頸部遭殺5刀，身上並有生前及死後造成的多處骨折，檢警查出，涉案工頭施姓男子將方推下樓造成骨折後，才在自己車上連殺方男致死，運往屏東滿州山區棄屍。

橋頭地檢署檢察官及法醫昨天在高雄市立殯儀館，相驗遇害的方姓男子（61歲）死因。據了解，方男頸部有5處刀傷，身體多處骨折及擦挫傷，其中部分骨折是生前造成，後來兇嫌施姓男子將方男拖上休旅車，持水果刀涉嫌殺害方男，運到屏東縣滿州鄉港仔路山區棄屍，另有多處骨折及擦挫傷，是死後被推下約10公尺崁坡後造成。

據查，方男在除夕前，要向施姓工頭要回工作1天半的工資3000元台幣(約91美元)，因施姓工頭另欠地下錢莊債務，1月27日約他在高雄市楠梓區萬昌街某複合式保齡球館見面，施男藉故載方男到鳳山區誠義路1棟2樓透天空屋，不但沒錢還方，還要向方借幾萬元買料，稱有材料工才能還錢，雙方發生爭執，施男竟趁方不注意，由2樓將方堆下樓，致方男骨折失去意識。

施姓工頭將昏迷的方男拖上他的休旅車，在車上疑見方男戴金項鍊，竟持水果刀涉嫌連殺方男頸部多刀，致方男斃命，運往屏東滿州鄉棄屍，奪走金項鍊變賣，同時丟棄凶刀，直到1月29日知道警方追查他，便輾轉搭車逃往南投，直到前天下午，在南投草屯落網。他帶警方前往滿州鄉山區找方男的屍體，但未尋獲凶刀。全案由橋檢依殺人罪及強盜罪查辦，並向法官聲押施。

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