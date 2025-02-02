火燒車4死…家屬想了解救援過程 網批「救人還要被釐清」

國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬PO文惹議。(圖／民眾提供)

國道1號楊梅休息站1月25日晚間電動車 自撞火燒車造成4死、4重傷事故，家屬PO網發文希望有網友提供當天救人過程影片，「想要了解警消第一時間作為」，引發網友質疑熱議發聲，國道警方昨天上午重申表示，楊梅分隊駐地游姓7名員警聽聞撞擊聲後立即衝出協助救援，不畏火勢第一時間英勇救護現場受困人員，爭取黃金救援時間。

該起火燒車事故身亡倪姓駕駛的姊姊昨天透過臉書 社團PO文表示，她弟弟過世、孩子走了、太太和唯一倖存的兒子尚未脫離生命危險，他們不是不理性的人，只能說她弟弟有責任，並沒有要為弟推卸責任，事故發生後家人非常悲痛，希望了解事發過程及救援過程。

此文一出引發網友質疑熱議，網友紛紛留言「救人還要被釐清，我看下次發生事故應該沒人敢靠近了」、「警消救援？當場燒成這樣又是電池，警消獲報到場可能也無能為力，現場應該都是靠熱心路人幫忙才減輕傷亡人數。不知道妳此篇的用意是指警消有任何問題嗎？」。對此，倪男姊姊回覆，「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說，謝謝。」