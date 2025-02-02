我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

火燒車4死…家屬想了解救援過程 網批「救人還要被釐清」

記者曾增勳／桃園2日電
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬PO文惹議。(圖／民眾提供)
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬PO文惹議。(圖／民眾提供)

國道1號楊梅休息站1月25日晚間電動車自撞火燒車造成4死、4重傷事故，家屬PO網發文希望有網友提供當天救人過程影片，「想要了解警消第一時間作為」，引發網友質疑熱議發聲，國道警方昨天上午重申表示，楊梅分隊駐地游姓7名員警聽聞撞擊聲後立即衝出協助救援，不畏火勢第一時間英勇救護現場受困人員，爭取黃金救援時間。

該起火燒車事故身亡倪姓駕駛的姊姊昨天透過臉書社團PO文表示，她弟弟過世、孩子走了、太太和唯一倖存的兒子尚未脫離生命危險，他們不是不理性的人，只能說她弟弟有責任，並沒有要為弟推卸責任，事故發生後家人非常悲痛，希望了解事發過程及救援過程。

此文一出引發網友質疑熱議，網友紛紛留言「救人還要被釐清，我看下次發生事故應該沒人敢靠近了」、「警消救援？當場燒成這樣又是電池，警消獲報到場可能也無能為力，現場應該都是靠熱心路人幫忙才減輕傷亡人數。不知道妳此篇的用意是指警消有任何問題嗎？」。對此，倪男姊姊回覆，「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說，謝謝。」

國道警局第2大隊重申表示，楊梅分隊在事故發生第一時間，游姓7名員警聽聞撞擊聲立即衝出協助救援，拿取分隊12支滅火器及尋求服務區商店提供滅火器，與熱心民眾合力將車門打開，分工合作壓制火勢將後座人員安全帶剪斷救出後座小孩，員警第一時間英勇救護現場受困人員，爭取黃金救援時間。

國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬PO文惹議。(...
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬PO文惹議。(本報資料照片)
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬年初一辦理招魂...
國道1號楊梅休息站1月25日電動車自撞起火造成4死4重傷事故，家屬年初一辦理招魂儀式。(圖／警方提供)

電動車 臉書

上一則

藝術家進駐、社區經營在地文化 梅山太平雲梯人氣不墜

下一則

「阿北變阿公」 柯文哲IG預錄影片曝剃光頭之謎

延伸閱讀

國際金價大漲 中國春節期間買金熱潮不減

國際金價大漲 中國春節期間買金熱潮不減
3國中生春節亂炮火燒車…家長面臨百萬求償

3國中生春節亂炮火燒車…家長面臨百萬求償
抗衰老的法寶：黃金射頻微針 + 幹細胞法拉盛醫美中心 緊緻皮膚最新科技療法

抗衰老的法寶：黃金射頻微針 + 幹細胞法拉盛醫美中心 緊緻皮膚最新科技療法
黃金手機貼、抽籤紅包 中國年輕人另類年貨

黃金手機貼、抽籤紅包 中國年輕人另類年貨

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」