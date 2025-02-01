我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

台灣年初四北返車潮大塞 平日1.6倍

記者周湘芸／台北1日電
台灣1日中午，國道一號中山高速公路新竹路段北上車流已出現塞車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。(記者王駿杰／攝影)
台灣1日中午，國道一號中山高速公路新竹路段北上車流已出現塞車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。(記者王駿杰／攝影)

台灣年假倒數，高速公路局預估，今天國道將出現大量北返車潮，交通量為1000萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達270萬車公里，為平日年平均的1.6倍，重點壅塞路段包括國1北向西螺–埔鹽系統、南屯–后里等11路段。

高公局預估，今天國道交通量為1000萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達270萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

高公局預判，今天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國三北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局提醒，今天國道相關疏導措施包括上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至凌晨零時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午一時至晚間6時實施國一下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。

昨天初三，台灣國道北、中、南區多處路段車多壅塞，更出現紫爆情形。截至中午，國5北返車潮已激增，北向宜蘭–頭城路段車速僅11公里；北向頭城–坪林交控路段持續車多壅塞。此外，國1北向台中–台中系統路段、國三北向新竹系統–寶山路段也「紫爆」。高公局表示，截至昨天傍晚國道交通量為780萬車公里。

西濱

上一則

美對加墨中加徵關稅 藍委李彥秀：民進黨沒有隔岸觀火本錢

下一則

台餐廳除夕傳食物中毒 北市令停業 最高可罰607萬

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒