台灣年初四北返車潮大塞 平日1.6倍

台灣1日中午，國道一號中山高速公路新竹路段北上車流已出現塞車潮，尤其竹北至湖口交流道時速僅20至40公里。(記者王駿杰／攝影)

台灣年假倒數，高速公路局預估，今天國道將出現大量北返車潮，交通量為1000萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達270萬車公里，為平日年平均的1.6倍，重點壅塞路段包括國1北向西螺–埔鹽系統、南屯–后里等11路段。

高公局預估，今天國道交通量為1000萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量預估達270萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

高公局預判，今天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國三北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局提醒，今天國道相關疏導措施包括上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至凌晨零時封閉國1埔鹽系統、國3西濱 北向入口；下午一時至晚間6時實施國一下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制。

昨天初三，台灣國道北、中、南區多處路段車多壅塞，更出現紫爆情形。截至中午，國5北返車潮已激增，北向宜蘭–頭城路段車速僅11公里；北向頭城–坪林交控路段持續車多壅塞。此外，國1北向台中–台中系統路段、國三北向新竹系統–寶山路段也「紫爆」。高公局表示，截至昨天傍晚國道交通量為780萬車公里。