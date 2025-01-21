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剴剴案保母姊妹 再涉凌虐2嬰…還拍戲謔影片傳給家長

記者蕭雅娟／台北21日電
從事保母工作的劉彩萱（圖）、劉若琳姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。(本報資料照片)
從事保母工作的劉彩萱（圖）、劉若琳姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。(本報資料照片)

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，遭起訴羈押中，台北地檢署又查出二人涉虐另兩名男嬰，包括跨站椅子蹲馬步、四肢綑綁餐椅固定等非人道待遇，昨再依妨害凌虐罪嫌起訴。

剴剴案震驚社會，檢方起訴後，在劉氏姊妹手機數位採證，查出兩人又涉嫌凌虐蔡姓套潘姓男嬰。起訴指出，劉彩萱在劉若琳鼻竇炎手術治療期間，2023年10月29日涉拿布條綑綁蔡姓男嬰四肢，雙手反綁椅背，雙腳捆綁固定餐椅上，拍照傳給劉若琳「可以好好坐穩了」。

劉若琳拍下蔡姓男嬰遭林姓男嬰彈奶嘴畫面，見林姓男嬰反覆勒緊蔡姓男嬰脖子上奶嘴掛繩，也沒將2名男嬰分開，還拍下戲謔影片傳給林姓男嬰阿公。

兩人另全日照護未滿1歲潘姓男嬰，明知男嬰還沒學會走路，雙腳無法站好，2023年9月12日涉限制男嬰行動，要求雙腳張開，一腳跨站兒童椅上，另一腳蹲馬步站地上，男嬰右腳支撐不住，驚嚇喘氣，一手抵住牆壁、一手扶著椅子轉頭求助，兩人卻放任哭叫未積極處置。

剴剴案後潘姓男嬰被母親帶回，發現有嚴重尿布疹，檢方依醫師診斷，認定保母未按時更換尿布、保持清潔，有害身心健全發展。

檢方認為，劉氏姊妹涉非人道待遇凌虐嬰兒、限制行動自由及戕害嬰兒身心健康及身體正常發育，依對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心健全或發育，及妨害自由而對被害人施以凌虐等罪起訴。

剴剴案劉氏姊妹遭依妨害幼童自然發育等罪起訴，羈押迄今，依國民法官制度審理，去年二度開庭行準備程序，劉彩萱認罪，劉若琳否認犯罪，台北地方法院定2月5日農曆年後再開庭。

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