我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

國藝獎藝術家酒後性侵女徒弟 被判刑4年半

記者潘奕言／屏東17日電
排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵，屏東地院判有期徒刑四年六個月，可上訴。（取材自國立台灣博物館網站）
排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵，屏東地院判有期徒刑四年六個月，可上訴。（取材自國立台灣博物館網站）

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的甲女，屏東地方法院審理後，今日判決出爐，認為撒古流違反甲女意願強制性交，依刑法強制性交罪判有期徒刑四年六個月，其餘被訴部分無罪，可上訴。

撒古流‧巴瓦瓦隆2021年2月9日夜間，在其於屏東縣三地門鄉的住所，與在該處工作學習的甲女飲酒談話後，邀約甲女外出。10日凌晨1、2時許，撒古流駕駛小貨車搭載甲女，前往屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床。

撒古流在該處鋪設睡墊、點燃柴火，與甲女相鄰躺臥睡墊上，接著摟住甲女肩頭，甲女雖然推擋拒絕，撒古流仍未鬆手，並將甲女強壓在睡墊上，要求與其發生性行為。

甲女因獨自身處陌生環境，恐遭不測，加上突然遇到這種事思緒混亂，不敢不從。撒古流無視甲女推擋拒絕，仍對她強制性交。後來撒古流察覺有人接近，令甲女躲藏一旁，發覺為其友人與他寒暄，待友人離開，撒古流又繼續令甲女躺回睡墊，並繼續對甲女性交得逞。

地院認為，撒古流雖否認有強制性交犯行，但經傳訊甲女、撒古流友人、撒古流同居人，及案發後見聞甲女狀況者，並依據甲女診斷證明書、病歷、通訊軟體對話紀錄、現場照片等證據，認定撒古流確有違反甲女意願發生強制性交犯行。

地院認為撒古流為甲女學習對象，竟未能自制，以前述手段對甲女強制性交，動機及目的不良，且未尊重甲女的性自主決定權，造成甲女心理上難以彌補的陰影及創傷。

撒古流犯罪後仍飾詞辯解，未見悔意，與甲女協商給付金錢的犯罪後態度。斟酌甲女的科刑意見，及撒古流學經歷、家庭生活經濟狀況，且無前科等，依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6個月，可上訴。

另外地院認定撒古流所為非屬攜帶兇器犯強制性交罪，及撒古流在其他時地，對甲女及另一名乙女強制猥褻的犯行部分，均因證據不足因此判無罪。

上一則

北市酒、毒駕累犯彩色海報貼鄰里 盼以羞恥心、人情阻再犯

下一則

職評良好…擦撞要女大生做愛換和解 檢察官被免職

延伸閱讀

黃麟凱深夜伏法…苦等12年 受害者家屬：明天是亡女生日

黃麟凱深夜伏法…苦等12年 受害者家屬：明天是亡女生日
釋憲後首例...馬國女大生命案 3法官一致決兇嫌仍判死

釋憲後首例...馬國女大生命案 3法官一致決兇嫌仍判死
「新地，同根」福州藝術展 重塑身分認同

「新地，同根」福州藝術展 重塑身分認同
長榮大學馬國女大生遭姦殺 兇嫌更一審再判死

長榮大學馬國女大生遭姦殺 兇嫌更一審再判死

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？