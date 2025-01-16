釋憲後首例...馬國女大生命案 3法官一致決兇嫌仍判死

男子梁育誌2020年10月犯下強擄馬來西亞鍾姓女大生，性侵並勒死後棄屍山區。(本報資料照片)

高雄男子梁育誌4年多前在台南擄走長榮 大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並勒死後棄屍山區，一、二審被判死刑，經最高法院撤銷發回；高雄高分院更一審昨仍判處死刑，成死刑釋憲後首例維持死刑判決。

合議庭認為，梁育誌非自首，沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由；他案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人。

梁一、二審時由凱旋醫院、嘉南療養院 完成鑑定，均認為「再犯」可能性高，更一審再請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高。

考量他反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型難以改變，精神醫學各種處遇均無效果，審酌手段、鑑定意見，符合「犯罪情節最嚴重之情形」，合議庭三名法官採一致決判死刑。

鍾女2020年10月20日晚間獨自沿台鐵 高架橋返回宿舍，被在現場埋伏的梁育誌擄走，強行壓制性侵，再用繩圈勒死。

隨後梁把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審認為他再犯率高，尋找落單女生犯案，屬預謀犯罪，且否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」，量處死刑符合罪責相當。

梁除強制性交殺人部分未審結外，所犯強制性交未遂、遺棄屍體罪判2年10月、2年徒刑定讞，檢方聲請併執行刑，合併執行4年4月；梁育誌已在高雄監獄服刑。

被害鍾女是獨生女，雙親跨海委託律師協助提告，並對梁合計求償台幣2000萬元(約60.7萬美元)，橋頭地院判梁應賠償鍾父台幣333萬元(約10.1萬美元)、鍾母台幣260萬元(約7.8萬美元)，因兩造未上訴確定。

不過梁育誌犯案前經濟狀況不穩，沒有工作，案發後收押、服刑至今，鍾父、鍾母迄今未獲應得賠償。