精舍命案 作家王薀涉教唆施暴收押 藝人李威也捲入

李威2016出席小馬婚禮。(本報資料照片)

蔡姓女子去年7月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，去年10月羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子3人，又追查出暢銷作家王薀也涉案，上周拘提到案，複訊後依傷害致死罪聲押禁見獲准。

王薀臉書 粉絲團有24萬人追蹤，談靜坐的外文著作「通往青城山之路」等系列書籍，上市後連續3年登上Amazon亞馬遜 暢銷榜第1名，合計37類書籍暢銷排行榜及新書榜均獲第1名。

據了解，王薀會在餐廳幫信徒上課，他供稱忘記案發時是否在餐廳，後來聽說蔡女死亡，對死因不知情；但檢方查出他就在現場，涉嫌重大，不排除是幕後藏鏡人。

檢方追查重點在是否有人教唆，犯後是否商量脫罪等，本月10日、13日並二度傳訊藝人李威作證，訊後請回；李威為王薀信徒，案發後疑曾建議止損在吳姓女住持等人，不要公開王薀身分，避免影響團體形象。

李威跟林佑威曾組「WEWE」出道，以「吐司男之吻」走紅，但已淡出台灣演藝圈近10年，但近年多次在台灣被拍到，身邊都有女子陪伴，似也不在大陸工作，以經營茶具為生。

52歲蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體有多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，非吳姓女住持等人聲稱是自虐造成，聲押吳女3人獲准。

檢警調查時蔡女家屬提及64歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，蔡女家人拿出照片，指稱蔡女和照片中的師父學佛，而該師父就是知名的暢銷作家王薀，且逐一比對案發當時讀書會監視器畫面，發現王薀在現場，認定涉案重大，且極可能是幕後藏鏡人，本月7日指揮北市警方拘提，9日聲押禁見獲准。

據調查，王薀為精舍精神領袖，對核心信徒「說話很直接」，對一般信徒則客氣隨和；案發當日，茶室讀書會現場發生口角細故，有人用腳踢死者跪下，還拉衣領等粗魯動作，王薀在場疑默許一切發生。

吳姓女住持等3人去年10月1日遭台北地方法院羈押禁見，羈押期限本月下旬到期，全案最快農曆年前偵結。