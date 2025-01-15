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長榮大學馬國女大生遭姦殺 兇嫌更一審再判死

記者張議晨／高雄15日電
兇手梁育誌。(本報資料照片)
兇手梁育誌。(本報資料照片)

高雄男子梁育誌四年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判處死刑，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審今宣判，仍判死刑，褫奪公權終身，成死刑釋憲後，首例維持死刑的判決。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審都認為他再犯率高，尋找落單女生犯案，屬於預謀犯罪，且均否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」，必須剝奪生命，使之永久與世隔離，量處死刑符合罪責相當。

除強制性交殺人部分尚未審結外，梁所犯強制性交未遂、遺棄屍體罪則判2年10月、2年徒刑定讞，檢方聲請併執行刑，合併執行4年4月，目前梁育誌已在高雄監獄服刑。

強制性交殺人部分，最高法院認為，二審以梁育誌一開始是計畫強制性交、強盜，過程中才萌生殺人故意，「殺人」原不在梁犯罪計畫內，但理由卻寫「殺人」也在梁計畫中，已出現矛盾。

高院認為，此攸關量處死刑應考量情節是否「最重大」、全案是否具「計畫性」等因素，有釐清必要。

另外，二審鑑定報告著重「性侵害」，但「強制性交殺人」、「強盜」整體犯罪的再犯可能性仍不明瞭，影響梁是否難以透過矯治教化而降低再犯風險的判斷，須再調查。全案發回高雄高分院審理。

針對精神狀態、量刑前社會調查兩方面，梁育誌於一、二審時已由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為梁育誌「再犯」可能性高。

長榮 監獄 高院

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