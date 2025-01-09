性愛片賣創意私房 超商店員判賠120萬服刑12年

一名超商店員拍攝與女子性交易影像，賣給色情網路論壇「創意私房」及「觸感論壇」，兩人被判賠償120萬元(約3.6萬美元)；圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

超商 店員陳宗駿拍攝與女子性交易影像，賣給色情網路論壇「創意私房」及「觸感論壇」，被害女子求償300萬元(台幣，下同，約9.1萬美元)。台北地方法院認定，陳宗駿等人導致被害人精神極大痛苦，判陳宗駿賠償120萬元(約3.6萬美元)，經營觸感論壇的陳姓、王姓男子連帶賠償其中60萬元(約1.8萬美元)；可上訴。

判決指出，2020年9月陳宗駿因性侵害案服刑前，約出被害女子以4萬元(約1200美元)性交易，拍攝兩人的性愛過程，向該女允諾影片僅供個人欣賞，卻上傳綽號「老馬」經營的創意私房及陳姓、王姓男子經營的觸感論壇，販售牟利。

陳宗駿收取創意私房給付約163萬元(約4.9萬美元)，另自觸感論壇取得約75萬元(約2.2萬美元)，以支付性交易費用為成本，共得手238萬元(約7.2萬美元)。

法官審理認為，陳宗駿等人行為導致被害人精神上極大痛苦，隱私、人格尊嚴、就業 及人際關係等社會連結也毀滅性破壞，因外流影片在網路上持續存在、流竄，於現實上難以完全移除、杜絕，造成被害人身心難以挽回的永久性創傷，判決賠償。

陳宗駿是台北地檢署第一波偵查、起訴創意私房案中，一審判決刑度最重的被告，同案另有小學老師、警察犯案。合議庭一審判陳有期徒刑17年，二審時陳與被害人達成和解，獲撤銷改判有期徒刑12年。