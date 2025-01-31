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針孔藏插座、時鐘…偷拍難防 每10人有1人陷風險

台灣新聞組／台北31日電
針孔攝影器材隱身日常生活中，包括插座、鑰匙孔都可能藏針孔，衛福部調查每十人就有一人處於被偷拍風險中。示意圖。(記者林澔一／攝影)
針孔攝影器材隱身日常生活中，包括插座、鑰匙孔都可能藏針孔，衛福部調查每十人就有一人處於被偷拍風險中。示意圖。(記者林澔一／攝影)

台灣偷拍案件頻傳，針孔攝影器材隱身插座、時鐘、住警器、延長線等日常用品，無孔不入，台灣衛福部調查，每十人就有一人處在偷拍風險中；專家直言，源頭無管制，導致針孔氾濫，助長偷拍風氣，婦團也批評「反偷拍」防制不足，只剩自救。

衛福部7月首度發布網路性別暴力調查報告，指影像性暴力盛行率達一成四，其中近一成影像是未經同意或遭脅迫取得。衛福部保護司長張秀鴛說，針孔偷拍頻傳，讓許多人不敢上公廁，只能加強場所主人責任，每日定期巡視。

台中地檢署偵破創意私房等非法兒少性影像網站，全台至少863人受害，上傳者有補教老師、派出所員警等。辦案人員分析，偷拍手段種類多，針孔因易於藏匿、造型多，藏於生活環境中很難察覺，且針孔並非管制品，價格親民易取得，間接助長偷拍風氣。

時下針孔攝影機琳瑯滿目，隱藏於各種生活用品，點開知名電商網站，搜尋針孔、微型攝影機，熱銷商品體積小且有WIFI功能，不需現身就能在遠端取像，針孔「日常化」，凸顯偷拍行為難防。

現代婦女基金會執秘吳姿瑩說，全台僅台北市對於反偷拍訂有管理辦法，但執行成效待檢驗，何況其他無反偷拍政策的縣市政府，民眾不清楚公部門是否偵測針孔，如何讓人安心？

陽明交大科法學院特聘教授林志潔說，電信法只管制通訊設備器材，針孔攝影機若無通訊或無線功能，買賣並無嚴格管制，且有人買針孔是為蒐證自保，並非偷拍性影像，全數納管恐有困難，建議可朝攝影器材分級管制討論。

長榮大學社工系兼任副教授卓春英說，針孔無所不在，政府應該從政策和法律方面著手，中央地方應研擬如何防範針孔成為犯罪工具，販賣的業者也應自律。

林志潔說，偷拍工具多，關鍵在於如何遏止性影像散播，目前偷拍仍只能處罰自然人，但最大問題是色情平台，他們靠廣告、積點累積會員，賺得盆滿缽滿，法令卻無法處罰平台或是公司法人，應立專法，多管齊下才能有效遏止歪風。

長榮 電商

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