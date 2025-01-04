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感恩一路都有人照顧 台女山友稱：沒有被丟包

記者尤聰光／台東即時報導
51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。(空勤總隊提供)
51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。(空勤總隊提供)

台灣8人自主登山團體攀登高山，51歲黃女疑高山症遭團員獨留卑南主峰附近2天待援，高雄和台東兩地消防人員昨晚尋獲黃女，人員平安但身體虛弱，今(3)早由黑鷹直升機吊掛下山，送台東馬偕醫院治療。她向搜救人員表示，沒有被丟包，同行山友輪流照顧她。

參與救援的台東縣消防局鹿野分隊長曾柏翰說，他們昨晚6點多在三叉32.7公里營地發現黃女，她當時躲在帳篷內，並表示自己有嘗試移動，但身體狀況還是不行，就先搭帳棚待援；黃女向他們說，南一段行程大概5至6天，但她第2天感覺身體不舒服。

接下來的3、4天同行山友是有幫助她，包括輪流揹她的包包，給她吃緊急的藥物，撐了2天後之後身體實在撐不下去了，黃女就請山友希望能申請救援，並請同行山友先離開。曾柏翰強調，她沒有覺得自己被丟包或放生，且都是協議好的事。

曾柏翰表示，黃女第一次參與這麼多天的登山行程，這團同行山友腳程都非常快，她為了要跟上節奏和速度，才會導致她當時狀況不是很好，已超乎她的極限。

8人自主登山團去年12月28日從藤枝入山，1月1日行經卑南主山時，黃姓女子高山症發作無法繼續前行，就地搭帳篷待援，引來外界質疑遭同行友人放生卑南主峰。昨晚搜救人員順利尋獲接觸黃女，評估人員平安無礙，當晚在三叉下營地紮營，今早由空勤順利吊掛，降落台東豐年機場，並送往馬偕醫院後續治療觀察。

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