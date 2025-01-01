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一門3共諜 退役少校吸收2子及同袍被重判

記者王宏舜／台北1日電
退役陸軍少校李海鵬要求從軍兒子李輿聖、李楚庠交付軍機，配合當間諜。父子三人同遭判刑。 （本報資料照片）
退役陸軍少校李海鵬要求從軍兒子李輿聖、李楚庠交付軍機，配合當間諜。父子三人同遭判刑。 （本報資料照片）

陸軍少校李海鵬退役後仲介兩岸官員參訪與接待，被控慫恿時任花蓮空軍防空砲兵少校李文生提供機密文件給解放軍，也要求從軍兒子李輿聖、李楚庠交付軍機，配合當間諜。台灣高等法院更一審昨重判李海鵬12年徒刑，李文生處刑15年。

高院前審判李海鵬四年，上尉李輿聖、上士李楚庠分別判二年二月、二年四月，李文生判三年二月。更一審依國家機密保護法重判李海鵬，依幫助敵人之間諜從事活動重判李文生，李楚庠也依幫助敵人之間諜從事活動重判十年六月，李輿聖犯交付職務上所持有或知悉之軍事機密罪處二年一月。

陸軍通訓中心上校參謀長陳士通2015年立法委員選舉期間，拿陸軍通訓中心官兵名冊以台幣2萬元賣給參選人趙正宇、5萬元賣給陳學聖（未遂），違反個人資料保護法處八月徒刑。

李海鵬1990年退伍，工作遊走兩岸，2008年起聯繫李文生，答應若提供有價值「材料」，將給予不同金額報酬。李文生貪圖賄賂，除簽下「願支持兩岸和平統一」便條請李海鵬轉交對岸以示效忠外，還陸續將軍中「密」、「機密」等級文件翻拍儲存記憶卡或隨身碟，由李海鵬交給解放軍對台工作人員。

解放軍也下指示，2009年間請李海鵬安排李文生與家人到韓國玩，李文生還親自從共方領取1萬美元賄款。

因李文生要退伍，李海鵬為延續刺探工作，要求服役馬祖防衛指揮部的長子李輿聖、陸軍裝甲旅的次子李楚庠提供情報，兩子照辦，交出軍中演訓會議等機密。

高院更一審批五人曾為職業軍人，一再受「國家、責任、榮譽」信念薰陶，卻甘為共諜、交付國家、軍事機密給解放軍，應嚴予譴責，依法判刑。

解放軍 間諜 高院

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