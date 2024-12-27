選鄭捷殺人10周年犯案…中捷隨機砍人凶嫌 3罪判10年

20歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，被依殺人未遂等罪嫌起訴他。(本報資料照片)

屏東洪姓男子自稱在校被霸凌，選在鄭捷案十周年當天跑到台中捷運 隨機砍人，釀「長髮哥」許瑞顯、呂姓學生被砍傷，洪辯稱「藉此自我毀滅」；台中地院昨以洪男提精神抗辯，但不適用減刑也顯無可憫恕，昨依殺人未遂等3罪判10年，可上訴。

起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人十周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人。

台中地院審理時，洪男坦言對不起被害人、父母，願意承受後果，更自曝在看守所內吞電池，且在校被遭霸凌，想犯一起讓被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待。

一審認為，洪男持20公分刀子攻擊被害人胸腔、頭面部，犯罪動機還是要達到「自我毀滅效果」，其行凶具計畫性，有殺人直接故意。

洪男雖以精神疾患，請求減刑，但精神鑑定認定，洪犯行時無精神障礙或心智缺陷，辨識違法行為能力也未達顯著降低或欠缺，且洪在大眾運輸，朝人隨機砍殺，惡性重大，不符減刑規定。

一審審酌，洪男手段凶殘，嚴重危害社會治安，考量洪已和許男調解成立、多次表達懊悔，依恐嚇公眾罪、殺人未遂罪，各判洪男1年6月、7年10月及6年8月，應執行10年。