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嫌母管太嚴 台逆子縱火燒屋遭移送法辦

記者黃子騰／新北24日電

新北市許姓男子23日凌晨在家與郭姓母親爭吵後涉嫌點燃蠟燭縱火，郭全身50%燒燙傷，許與姊姊輕微嗆傷，3人被救出送醫，郭暫無生命危險。根據調查，起火後郭大喊兒子放火要燒死她，許一度坦承縱火稱母親管太嚴，警方將許依公共危險罪移送。

警方調查，53歲郭姓婦人與許姓丈夫、23歲女兒、20歲兒子，同住新北板橋區三民路一棟公寓2樓，郭婦與女兒、兒子均無業，靠丈夫開計程車維持家計。

23日凌晨零時許，該公寓2樓起火，火舌及濃煙不斷竄出，鄰居聽聞求救聲後報案，郭婦丈夫不在家，她與女兒、兒子受困屋內；鄰居1名男子爬上1、2樓間遮雨棚，持鐵鎚破壞2樓後陽台鐵窗，從陽台帶郭婦爬下遮雨棚逃生，消防隊趕到疏散公寓13名住戶，從屋內救出許女、許男走下樓，半小時內撲滅火勢。

3人被消防隊送醫救治，郭婦全身50％大面積二度燒燙傷，住進加護病房插管治療，暫無生命危險；許女、許男輕微嗆傷，經治療無大礙。

消防隊檢視，客廳及廚房雜物燃燒，燃燒面積約20平方公尺。警方查訪發現，許男平時常與母親爭吵，起火前鄰居聽聞爭吵聲，隨後發生火警，郭婦大聲向鄰居求救，大喊兒子放火要燒死她，她已被燒傷。

許男在醫院向員警稱，火警前與母親爭吵，「媽媽管太嚴了讓我很煩」，因家中有點蠟燭習慣，他用打火機點燃蠟燭引發火勢，但隨即改口稱未縱火。

警方依鄰居、許男說法，認定許男涉嫌縱火，帶回調查後移送，視郭婦身體狀況詢問釐清案情，消防局火災調查人員持續調查起火原因。

縱火 台鐵

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