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塞食物、15天被打16次…幼兒園又爆虐童 家長見錄像心碎

記者吳淑玲／台南19日電
台南市永康某幼兒園教保員涉虐童，被害幼童家長談及看到監視器影片時忍不住泣訴「震驚、痛心」。(記者吳淑玲／攝影)
台南市永康某幼兒園教保員涉虐童，被害幼童家長談及看到監視器影片時忍不住泣訴「震驚、痛心」。(記者吳淑玲／攝影)

台南市永康區東橋某幼兒園傳出教保員對2歲幼童「暴力巴頭、摔床上」，最近2周監視器就有7人受害，家長泣訴「震驚又心碎」，該幼兒園今年3月因不當管教被重罰30萬元（台幣，下同），議員指是慣犯不容包庇；市府已啟動調查，若情節重大可重罰最高60萬元，終身不得從事教保工作，幼兒園最重可停招。園方聲明表達最深歉意，會全面檢討。

市議員林燕祝昨偕受害幼童家長舉行記者會，鍾姓家長因2歲女兒說「老師打我」，且還模仿老師用力打自己的頭部，經議員介入調閱影片，發現教保員至少對7名幼童施暴，包括拉扯、重推、過肩摔、猛拍頭部。

「很震驚痛心，家長都哭了」鍾姓家長哽咽說，老師會非常用力打孩子，甚至「巴頭」；曾姓家長也哭訴雙胞胎兒女都被暴打、過肩摔，老師強迫兒子吃東西，兒子吐了還繼續塞食物，看到兒子嘴巴被塞滿食物邊走到角落哭泣，心都碎了。

家長也提到，老師說孩子不乖才會打，但影片中看到老師毫無理由施暴，甚至孩子被老師用棉被蓋住，也不敢拿下來，質疑是長期且慣性的虐待行為。

林燕祝說，才調閱15天的監控錄像，就有7個孩子幾乎每天都遭受虐待，還有一名幼童被連打16次，幼兒園有無涉嫌包庇和隱瞞，要求全面調監視器清查。

教育局表示，已外聘3名學者專家組成調查小組，行為人雖已遭幼兒園解僱，但若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁罰60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，也會依法從重究責幼兒園行政管理疏失，祭減招或最重停招。

永康警分局表示，針對7歲以下兒童施虐是公訴罪，會報請檢察官指揮偵辦；市府祕書長方進呈強調會積極處理，報請檢警偵辦，並加速調查，園方若涉監督不周，也要從重處分。

園方說，關於助理教保員不當管教案件，表達最深的歉意，園所會全力配合相關單位的檢核與督導，也深感自責，會深深警惕並全面檢討，以最誠懇的態度負起責任，並展現改進的決心。

教育局

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