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她兼職「出租女友」慘被硬上 惡狼不認罪遭重判

記者周嘉茹／桃園即時報導
張姓男子與女網友約好由對方擔任「出租女友」出遊，不能發生性行為，但張男卻熊抱對方親吻並舔舐其身體，違反意願指侵得逞；桃園地院依強制性交罪處張男有期徒刑3年4月。示意圖。(本報系資料照片)
張姓男子與女網友約好由對方擔任「出租女友」出遊，不能發生性行為，但張男卻熊抱對方親吻並舔舐其身體，違反意願指侵得逞；桃園地院依強制性交罪處張男有期徒刑3年4月。示意圖。(本報系資料照片)

台灣一名張姓男子透過網路認識一名女網友，雙方約好由女網友擔任「出租女友」出遊，但前提是不能發生性行為。2人去年6月逛完夜市後入住摩鐵，張男卻乘機熊抱對方親吻並舔舐其身體，甚至違反女網友意願指侵得逞；桃園地院審理時張男否認犯行，但女子指證歷歷，張男遭依強制性交罪處有期徒刑3年4月。

檢警調查，張姓男子去年透過網路認識女網友佩佩（化名），2人於同年6月3日相約新竹高鐵站見面，由佩佩擔任「出租女友」出遊，並約好不能發生性行為；6月8日晚間2人再度相約，先後到桃園市逛美式賣場、中壢夜市等，並在晚間9時30分許入住摩鐵。

未料隔天凌晨，張男趁著佩佩沒有防備之際突然熊抱她並強行脫衣，舔舐其臉頰、胸部等身體多處，還違背佩佩意願對其指侵得逞，因佩佩極力反抗大聲拒絕，張男才停下動作，佩佩隨即憤而離開並報警提告，檢方調查後依妨害性自主罪嫌起訴張男。

桃園地院近日審理，張男坦承有脫下佩佩的衣物，並親吻嘴唇、臉頰、胸部及觸碰下體，但矢口否認有強制性交；他辯稱自己是在對方配合下脫掉其衣物，且對方同意親吻嘴唇、臉頰、胸部等處，但沒有指侵。

佩佩則證稱，當初在通訊軟體上就提過出租女友條件，以1小時1千元新台幣計算，強調不能性交易，而張男答應才相約與其出遊。在摩鐵當晚張男一直問可不可以抱著睡或牽手睡，她拒絕後卻突遭背後抱住，張男用力抓住雙手壓在床上，試圖要親她，隨即又強脫衣服指侵還戴保險套，因為她一直喊不要，對方才放手，事後張男匯款200元交通費及8千元女友租金

法官審酌，張男為圖一己性慾之滿足，違反佩佩意願為性交行為，戕害其身心，犯罪所生危害非輕，且犯後一再卸詞狡辯，未見有何悔意，迄未與佩佩達成和解，參酌張男案發前無因故意犯罪經論罪科刑之紀錄，審結依強制性交罪處有期徒刑3年4月。可上訴。

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