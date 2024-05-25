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相差40歲 男檢察官涉性騷小鮮肉男警

記者江良誠／南投25日電
王姓檢察官利用偵辦案件，對年輕男警摸大腿、傳鹹濕簡訊，南投地檢署火速起訴自家人。(記者江良誠／攝影)
王姓檢察官利用偵辦案件，對年輕男警摸大腿、傳鹹濕簡訊，南投地檢署火速起訴自家人。(記者江良誠／攝影)

南投地檢署王姓檢察官以辦案為由，涉嫌對小鮮肉男警撫摸、背部大腿，還傳訊息約男警「陪我去泡溫泉」，嚇得男警向同事求助。南投地檢署檢察長黃元冠得知後，指派婦幼專組主任檢察官偵辦，今天依違反性騷擾防治法將王元隆起訴。

據了解，王姓檢察官否認性騷，認為因為辦案得罪警察才遭報復。但檢方除了被害人證詞外，還查扣手機簡訊等記錄，性騷擾事證明確，在被害人未提告前主動偵辦，檢察長並將王姓檢察官調離婦幼專組，要求他不得對被害人有任何接觸及騷擾行為，性騷擾行政調查部分，依規定警方受理申訴，南投地檢署全力配合調查，並協助關懷被害人。

王姓檢察官是38期結業，喪偶。今年他因毒品案認識被害人，男警和他相差40歲年輕帥氣，王元隆以討論案情為由，趁機用手撫摸男警背部及大腿，被害人年輕不知如何因應，未料，他還傳訊息給男警「陪我去泡溫泉」、「以後案子隨你發揮」、「哪好意思肖想」。

男檢察官頻頻示愛，讓年輕男警相當緊張，只好向同事求助，檢察官性騷擾消息因此傳出。檢察長黃元冠對婦幼及性平案件相當重視，得知自家檢察官涉案更不護短，立刻分案調查。

南投地檢署表示，王姓檢察官行為違反性騷擾防治法第25條，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科台幣10萬元以下罰金；由於王姓檢察官涉嫌利用權勢或機會犯案，加重其刑至1/2。

南投地檢署將盡速召開檢察官職務評定委員會，對王姓檢察官進行審議及行政懲處，同時強化員工性別平等教育，並就防範機關性騷擾風險提出補救措施。

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