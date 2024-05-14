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祖孫3屍命案 滅門女婿伴屍多日稱「思考人生」

台灣新聞組╱新北14日電
張男(中)於凶案曝光17小時後落網，涉犯家暴殺人等重罪，法官裁定羈押禁見。(記者許正宏／攝影)
張男(中)於凶案曝光17小時後落網，涉犯家暴殺人等重罪，法官裁定羈押禁見。(記者許正宏／攝影)

新北市三重區祖孫三代血案，24歲張姓男子落網後承認行凶，檢察官訊後以殺人、故意殺害兒童等重罪，且有逃亡事實，向法院聲押禁見；新北地方法院僅開庭15分鐘，火速裁定張男羈押，禁止接見通信。

據了解，張男前天被捕帶回警局時還能談笑風生，看不出悔意，一度扯妻劈腿，後改口欠債缺錢，還稱受不了岳母瞧不起他、愛碎念。

張男無業、網路簽賭欠債千萬，還涉詐欺通緝，開銷全靠妻子在八大行業賺錢供養；聲稱為龐大債務常吵架，1日凌晨趁妻子熟睡行凶，2日凌晨再潛入岳母房間殺人，理由是不爽很久，15小時後再殺害3歲繼子，「因阿嬤和媽媽都死了，沒人照顧，乾脆也滅口」。

張男伴屍到6日，稱在「思考人生」，接著搜刮家中十幾萬元，帶岳母養的小狗逃亡。

張堅稱殺害三人全都徒手掐頸，但檢警驗屍未發現頸部掐痕和任何抓痕，且出現櫻桃紅色屍斑疑似中毒反應，現場無可疑藥物，先採集可疑瓶裝水送驗。檢方昨再會同法醫解剖，採集檢體送驗，因是社會矚目案件，建議法醫研究所急件處理鑑定報告，兩周內出爐。

檢警根據證據認為張男諸多供詞不合邏輯，懷疑沒說實話，待解剖報告出爐比對；檢察官訊後聲押禁見，新北地院認為張男有逃亡及偽造、滅證事實，火速裁准。

通緝 詐欺

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