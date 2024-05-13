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祖孫3代3屍命案 二寶媽再婚不到2年 慘遭夫殺害

記者黃子騰、林昭彰／新北13日電
30歲陳女4月30日下樓取外送餐飲，留下生前最後身影。(記者林昭彰／翻攝)
30歲陳女4月30日下樓取外送餐飲，留下生前最後身影。(記者林昭彰／翻攝)

新北市三重區祖孫三代三屍命案，凶手疑為年僅24歲張姓女婿，自稱因缺錢爭吵後殺妻，連同住的69歲岳母、無血緣關係的3歲繼子也不放過。陳女之前曾有一段婚姻，離異收場，再與小她6歲的張男結婚不到2年，慘遭不幸。

據了解，30歲陳女第一段婚姻生有9歲和3歲兩個兒子，次子跟著她，同姓陳。她身材嬌小清瘦，在臉書自述高職畢業之後，陸續在早餐店、飲料店、便利商店、網咖及牛肉麵店打工當店員，每份工作都做不滿一年，直到2015年起台北市在林森北路六條通一家高爾夫俱樂部擔任接待妹，才比較穩定，只是常工作到半夜才下班。

陳女不但在IG分享兒子生活點滴，還自稱「二寶媽」分享育兒經；前一段婚姻結束之後，她因為打麻將認識小6歲的張姓男子，2020年7月7日登記結婚，並由她出面承租房屋，開心和丈夫、母親、兒子同住，展開新生活。

但張男沒有正當職業，疑為詐騙集團成員有詐欺前科，後來又因將金融帳戶賣給詐騙集團，今年4月30日被台北地檢署發布詐欺通緝，近期另透過妻子向岳母借款台幣40萬元。

陳女姊姊甚至懷疑張男用媽媽名義在外借貸，因為劉姓老婦上月不斷接到催討債務訊息，簡訊中出現張男的名字。張男原本和警方閒聊曾透露懷疑妻子出軌，家屬對於他新婚一年多殺妻，岳母和年幼稚子都慘遭毒手，對他的供詞存疑，希望檢警能查明真相，還死者公道。

詐騙集團 詐欺 臉書

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