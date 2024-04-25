網紅疑嘲笑資源班 律師怒：到底給孩子什麼樣的價值觀

網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney訕笑資源班學生。(截圖自臉書)

一名台灣網紅媽媽在直播談到資源班時出現不當言論，引起討論。律師呂秋遠在臉書表示，網紅竟然嘲笑資源班的學生，只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性。「這需要嘲笑嗎？這可以標籤化嗎？」

呂秋遠表示，很好笑嗎？資源班是什麼？是「問題兒童」去的班級嗎？當然不是。有些學生，因為身心特質的差異，不適合在大團體中學習，但是就讀於普通班。在校大部狀分時間在普通班級上課，但是會抽出部分時間，到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學。

他說，資源班老師會根據兒童的能力及特殊需要，提出個別化的教育方案，讓可以學生在普通班團體學習，也可以獲得適當資源的輔導與幫助。

呂秋遠舉例，愛因斯坦、愛迪生、湯姆克魯斯 、蕭敬騰 等名人有閱讀障礙，英文字母 或是中文不容易辨認，閱讀經常會跳行，或是落字，可能會伴隨注意力不集中、過動、焦慮等等情況，學校會提供資源班安排上課。

資源班的孩子除了補強自己的能力外，也可以融入團體，讓閱讀功能正常的孩子理解他們的狀況，學習跟其他不同的人相處。許多有閱讀障礙的人，在建築、表演藝術、科學、音樂上會有很高的敏銳度與成就。

對於發表不當言論的網紅，呂秋遠表示，在直播時公開嘲笑資源班是問題兒童、別人的孩子「不正常」才會進入資源班？到底給了孩子什麼樣的價值觀？

「這個議題當然重要」，呂秋遠表示，因為如果這個社會裡的網紅，竟然可以大剌剌的在直播裡嘲笑資源班的學生，只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性，閱讀造句、填空不行，一定就是不認真念書；孩子躁動不乖，就是要教訓，以後就好了；要送孩子去資源班？就是孩子是問題兒童，怎麼可以去？

呂秋遠表示，這個話題不是不能講，但是訕笑卻是非常不恰當的行為。「他們確實在某些能力上不足，所以需要補足加強。可是，他們的強項，我們比不上，他們的弱項，可能在日常生活會有些困擾，所以需要補強」，這需要嘲笑嗎？可以標籤化嗎？

呂秋遠表示，進入資源班，就是獨特不奇怪，有價值也美好的一件事。「即使身邊的人跟你不是同一掛的，沒關係，可能你只是隻迷路的一角鯨。你有你自己的獨特價值，奇怪也沒關係，我們努力的讓自己的生活更美好，管他們做什麼？」

呂秋遠表示，不聰明沒關係，不符合一般主流價值也無所謂，盡力了就好，因為我們每個人來到這裡，都是有意義的。