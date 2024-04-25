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網紅七寶媽訕笑「資源班」學生 道歉影片讓網友更怒了

記者杜沛學／台北即時報導
網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney訕笑資源班學生。(截圖自臉書)
網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney訕笑資源班學生。(截圖自臉書)

台灣網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney再掀爭議，她在直播中談起「資源班」學生，一臉不屑、嘲諷，惹來網友頻頻按「怒」。稍早她又在臉書直播道歉，對於讓一些家長內心不舒服，解釋：「我沒有輕蔑或藐視任何...無論是資源班學生，或需要個別輔導的學生，完全沒有這樣的意思，沒有任何歧視的意味。」

台灣教育中的資源班指學生因各種身心特質的差異，雖在校大部狀分時間在普通班級上課，但會抽出部分時間到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學。資源班的老師也會根據兒童能力及特殊需要，實施個別化教育方案，使學生在普通班團體學習外亦能獲得適當資源的幫助。

Sydney日前在直播中，被問到兒子是不是「資源班」學生？她轉頭笑問兒子：「請問你在資源班嗎？」還把兒子拉進框內，孩子童言童語說：「不可能，我那麼聰明。」Sydney接著笑喊：「什麼資源班啊？太扯了！」並問兒子：「你們班有人在資源班嗎？」小孩回答：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有，只有稍微不正常而已。」

七寶媽一家曾因帶嬰兒從事危險運動、自己挺孕肚爬山受傷、為小孩吃生山羌內臟等問題被「炎上」，一度關閉臉書，後又悄悄開放並繼續接起業配。這次訕笑資源班學生與家長，雖道歉但網友不領情，怒罵：「好差勁的母親！」、「不要每次都來事後道歉。」

且Sydney的道歉影片中，還把錯推到兒子身上，表示自己日後會好好教育小孩，也讓網友傻眼：「竟然推給你兒子耶！」、「有問題的是你啊！」

臉書 歧視

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